ВАЖНО: Банк России предупреждает о нелегальном кредиторе DigiCash

Регулятор выявил в деятельности проекта DigiCash признаки нелегального кредитора, информация о нем внесена в предупредительный список Банка России .

Проект предлагает займы на личный криптокошелек пользователя или обмен криптовалюты на рубли. Организаторы сразу предупреждают, что действуют вне правового поля, не имея разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг на территории Российской Федерации. Общение с клиентами ведется через мессенджеры и страницы в социальных сетях. Через эти же каналы в дальнейшем проводится сбор чувствительной персональной информации для агрессивного истребования долга.

С 7 октября по 9 декабря 2025 года регулятор инициировал блокировку 33 ресурсов интернет-проекта. Сведения о нем внесены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности и обновляются по мере установления новых ресурсов.

Банк России рекомендует потребителям финансовых услуг быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Предварительно изучить своего возможного финансового кредитора или партнера, а также узнать, легально или нет работает финансовая организация, можно, проверив их в реестрах регулятора (например, в Справочнике финансовых организаций, поднадзорных Банку России) и в упомянутом списке .

Напомним, открытый список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке ЦБ РФ ведет с 1 июня 2021 года. На тот момент в нем было свыше 1000 компаний, сейчас – 24682. Перечень формируется с помощью специальной системы мониторинга, а также – по обращениям граждан и организаций (в том числе в Интернете). После выявления подобных компаний регулятор передает доказательства об их незаконной деятельности в правоохранительные органы.

