Важно: бойцы СВО смогут подтвердить свой статус по QR-коду

Министерство цифрового развития России выступило с инициативой упростить процедуру подтверждения статуса участника специальной военной операции (СВО) для получения льгот. Ведомство разработало проект постановления Правительства, который разрешает использовать для этого QR-код, сгенерированный на портале «Госуслуги».

Участники СВО смогут подтверждать свой статус с помощью цифрового сервиса при посещении учреждений культуры и спорта, а также при обращении в Росреестр, ЗАГС и другие ведомства.

Согласно проекту документа, сгенерированный QR-код будет содержать уникальный идентификатор запроса. Он подтвердит факт участия в боевых действиях, но не раскроет персональные данные владельца.

Точный порядок использования кода при получении льгот утвердят профильные ведомства по согласованию с Минцифры и ФСБ.

Порядок применения QR-кода при реализации участниками права на бесплатное или льготное получение мер социальной поддержки устанавливается федеральным органом, ответственным за осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в установленной сфере деятельности в пределах своей компетенции по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации, — указали авторы документа.

Цифровой способ подтверждения планируется использовать наравне с традиционными бумажными справками. Выбор удобного формата останется за самими ветеранами: нововведение дополняет, а не заменяет действующий порядок выдачи документов.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич поддержал инициативу, назвав ее своевременной и логичной.

Упрощение подтверждения статуса участника СВО посредством предъявления двухмерного штрихового кода, сформированного с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, совершенно логичная и правильная инициатива, — сказал сенатор «Парламентской газете». — QR-код вместо разных бумаг — удобно в первую очередь для участников СВО, а также для сотрудников различных ведомств и организаций. Это хорошее дополнение к существующим мерам поддержки, которое существенно упростит процедуру их оформления или получения.

источник: «Парламентская газета»

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