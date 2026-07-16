Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно: бойцы СВО смогут подтвердить свой статус по QR-коду
Новости Республики
Важно: бойцы СВО смогут подтвердить свой статус по QR-коду
фото: © Алексей Майшев/РИА Новости

Важно: бойцы СВО смогут подтвердить свой статус по QR-коду

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:45 16.07.2026

Министерство цифрового развития России выступило с инициативой упростить процедуру подтверждения статуса участника специальной военной операции (СВО) для получения льгот. Ведомство разработало проект постановления Правительства, который разрешает использовать для этого QR-код, сгенерированный на портале «Госуслуги».

Участники СВО смогут подтверждать свой статус с помощью цифрового сервиса при посещении учреждений культуры и спорта, а также при обращении в Росреестр, ЗАГС и другие ведомства.

Согласно проекту документа, сгенерированный QR-код будет содержать уникальный идентификатор запроса. Он подтвердит факт участия в боевых действиях, но не раскроет персональные данные владельца.

Точный порядок использования кода при получении льгот утвердят профильные ведомства по согласованию с Минцифры и ФСБ.

Порядок применения QR-кода при реализации участниками права на бесплатное или льготное получение мер социальной поддержки устанавливается федеральным органом, ответственным за осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в установленной сфере деятельности в пределах своей компетенции по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации, — указали авторы документа.

Цифровой способ подтверждения планируется использовать наравне с традиционными бумажными справками. Выбор удобного формата останется за самими ветеранами: нововведение дополняет, а не заменяет действующий порядок выдачи документов.

Узнайте больше:  Города Крыма - в топе популярных направлений для спортивного отдыха летом

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич поддержал инициативу, назвав ее своевременной и логичной.

Упрощение подтверждения статуса участника СВО посредством предъявления двухмерного штрихового кода, сформированного с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, совершенно логичная и правильная инициатива, — сказал сенатор «Парламентской газете». — QR-код вместо разных бумаг — удобно в первую очередь для участников СВО, а также для сотрудников различных ведомств и организаций. Это хорошее дополнение к существующим мерам поддержки, которое существенно упростит процедуру их оформления или получения.

источник: «Парламентская газета»

Просмотры: 2 148

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.