Важно: что изменится при назначении пенсий

Новый перечень документов, необходимых для назначения пенсии, утвердил Минтруд. Такой приказ ведомства от 19 февраля 2026 года № 77н вступает в силу 7 июля. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

Речь в приказе идет о назначении страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней с учетом повышения, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Прописанные в новом документе нормы придут на смену правилам, утвержденным в 2021 году. Приказ сводит требования по всем пенсионным выплатам в один нормативный акт.

Так, для назначения пенсии необходимы документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства на территории России, гражданство, регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. Претендующему на получение пенсии иностранцу потребуется документ, подтверждающий постоянное проживание в России.

Для назначения пенсии по инвалидности понадобятся документы об установлении инвалидности и о периодах работы, имевших место до того, как у претендента на выплату начались проблемы со здоровьем. Если ребенку необходимо назначить пенсию по случаю потери кормильцу, понадобится:

свидетельство о смерти кормильца,

документы, подтверждающие периоды работы, засчитываемые в трудовой стаж кормильца,

сведения, подтверждающие родственную связь ребенка со скончавшимся,

информация об индивидуальном пенсионном коэффициенте умершего кормильца,

документы о возрасте кормильца.

При назначения пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, необходимы сведения:

о сроках прохождения военной службы,

о том, что гражданин является инвалидом.

Часть сведений Социальный фонд теперь подтверждает сам. Данные о страховом стаже, инвалидности, периодах работы и заработке берутся из того, что уже есть в распоряжении фонда, на единой цифровой платформе и по каналам межведомственного обмена. Заявителю остается принести только то, чего в реестрах нет, например документы о работе за рубежом или о специальном стаже, не отраженном в лицевом счете, — отметил в разговоре с «Парламентской газетой» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

В этом же приказе расписан порядок выплаты пенсий новым получателям.

Речь, например, идет о назначении социальной пенсии детям, рожденным по истечении 300 дней со дня смерти супруга матери, если отцовство установлено судом и отец при жизни выразил намерение иметь детей, рассказал Алексей Говырин. Для этого, в частности, нужно будет предоставить документы:

о рождении ребенка,

о заключении брака между умершим лицом, отцовство которого установлено в судебном порядке, и матерью ребенка, рожденного по истечении трехсот дней со дня смерти указанного лица,

подтверждающие, что отец ребенка при жизни выразил намерение иметь детей,

об установлении факта отцовства в судебном порядке.

Подать заявление о назначении пенсии можно через личный кабинет на «Госуслугах», в клиентской службе фонда или через многофункциональный центр.

Чем больше сведений фонд подтянет сам, тем меньше визитов и быстрее назначение выплаты, — подчеркнул Алексей Говырин.

источник: «Парламентская газета»

Просмотры: 7