Важно: декларацию по УСН за 2023 год необходимо подать по новой форме

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая доводит до сведения субъектов предпринимательства, что в приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ внесены изменения в части заполнения формы налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН), отчитаться за 2023 год нужно по обновленной форме.
В документе на бумажном носителе изменены штрих-коды на страницах.
В порядке заполнения скорректированы даты уплаты сумм налога при УСН и его авансовых платежей в разделах 1.1 и 1.2.
Подать декларацию по УСН организациям необходимо не позднее 25 марта 2024 года, а индивидуальным предпринимателям – не позднее 25 апреля 2024 года.
По информации ФНС России, в случае подачи по недействующей форме, декларация считается непредставленной.
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С тегами: налоги в Крыму