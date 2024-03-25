Важно: декларацию по УСН за 2023 год необходимо подать по новой форме

В порядке заполнения скорректированы даты уплаты сумм налога при УСН и его авансовых платежей в разделах 1.1 и 1.2.

Подать декларацию по УСН организациям необходимо не позднее 25 марта 2024 года , а индивидуальным предпринимателям – не позднее 25 апреля 2024 года .

По информации ФНС России, в случае подачи по недействующей форме, декларация считается непредставленной.