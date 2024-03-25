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Важно: декларацию по УСН за 2023 год необходимо подать по новой форме

Важно: декларацию по УСН за 2023 год необходимо подать по новой форме

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 25.03.2024

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая доводит до сведения субъектов предпринимательства, что в приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ внесены изменения в части заполнения формы налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН), отчитаться за 2023 год нужно по обновленной форме.

В документе на бумажном носителе изменены штрих-коды на страницах.

В порядке заполнения скорректированы даты уплаты сумм налога при УСН и его авансовых платежей в разделах 1.1 и 1.2.

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Подать декларацию по УСН организациям необходимо не позднее 25 марта 2024 года, а индивидуальным предпринимателям – не позднее 25 апреля 2024 года.

По информации ФНС России, в случае подачи по недействующей форме, декларация считается непредставленной.

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