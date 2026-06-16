Важно: для плательщиков УСН действует мораторий на штрафы за непредставление декларации по НДС

Действующим законодательством установлено, что субъекты малого и среднего предпринимательства, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН) при достижении определенного уровня доходов становятся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС).

Уровень дохода, по достижении которого налогоплательщик становится плательщиком НДС, составляет 20 миллионов рублей:

В случае превышения доходов 20 миллионов рублей за 2025 год, обязанность исчисления и уплаты налога наступает с 1 января 2026 года.

Если доход в 20 миллионов рублей превышен уже в 2026 году, то исчисление НДС будет производиться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Вышеуказанные налогоплательщики должны вести налоговый учет по НДС и ежеквартально представлять отчетность по НДС в налоговый орган по месту учета. В целях адаптации организаций и предпринимателей к новым правилам налогового законодательства для этой категории налогоплательщиков действует мораторий на применение штрафных санкций за непредставление декларации по НДС.

Статьей 23 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ установлено, что плательщиков УСН не будут штрафовать по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса РФ за непредставление в срок декларации по НДС за налоговый период, дата начала которого приходится на период с 1 января по 31 декабря 2026 года и в котором такое лицо впервые стало исполнять обязанности по исчислению и уплате НДС. Мораторий распространяется на случаи непредставления деклараций за один из отчетных периодов, при этом освобождение действует в отношении только одного отчетного периода (квартала) 2026 года.

Также в случае непредставления указанными налогоплательщиками УСН налоговых деклараций по НДС за 1 квартал 2026 года, налоговый орган до 1 июля 2026 года не будет выносить решения о приостановлении операций по счетам в банке, по счетам цифрового рубля и переводов электронных платежей на основании п. 3 ст. 76 Налогового кодекса РФ.

Напомним, что в 2026 году установлены следующие сроки представления деклараций по НДС (с учетом переносов из-за выходных дней):

за 1 квартал 2026 — не позднее 27.04.2026;

за 2 квартал 2026 — не позднее 25.07.2026;

за 3 квартал 2026 — не позднее 26.10.2026;

за 4 квартал 2026 — не позднее 25.01.2027.

С аспектами ведения учета по НДС можно ознакомиться на специальной промо-странице официального сайта ФНС России «Налог на добавленную стоимость (НДС)» .

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