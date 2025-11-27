Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно: до 1 декабря крымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений
Новости Республики
Важно: до 1 декабря крымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений

Важно: до 1 декабря крымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 27.11.2025

Крымчане, имеющие пенсионные накопления, могут до 1 декабря 2025 года изменить страховщика для управления своими средствами — перевести накопительную пенсию из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или наоборот, либо заменить действующий НПФ другим фондом. С начала года в Отделение СФР по Республике Крым поступило 235 заявлений по реализации прав при формировании накопительной пенсии от жителей региона.

Существует два вида заявлений о переходе: досрочное, когда пенсионные накопления будут переданы новому страховщику в следующем году, и обычное – по нему средства переведут через пять лет.

Подать заявление удобнее всего через портал Госуслуги: для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Также это можно сделать лично, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым с паспортом и СНИЛС.

При этом важно помнить: смена страховщика чаще, чем раз в пять лет, приведет к потере инвестиционного дохода, накопленного с момента последней фиксации, а значит, общая сумма накоплений может уменьшиться. Узнать дату, когда пятилетний срок для перехода без потерь истекает в каждом конкретном случае, можно на портале Госуслуг, запросив «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР».

При выборе НПФ важно помнить, что сначала необходимо оформить договор обязательного пенсионного страхования с выбранным фондом, и лишь потом подавать заявление о переходе. Однако в случае сомнений или изменений решения граждане вправе подать уведомление об отказе от перехода не позднее 31 декабря, — рассказал управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.

Если в течение года гражданин подал несколько заявлений о смене страховщика, то для того, чтобы к рассмотрению было принято самое позднее из них, нужно отменить все предыдущие заявления, подав на каждое их них уведомление об отказе.

Узнайте больше:  Газоснабжение: кто имеет право на льготы в Крыму

Получить консультацию можно у специалистов Отделения СФР по Республике Крым, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

Общую информацию можно получить в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм) на официальных страницах Отделения Социального фонда России по Республике Крым.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

Просмотры: 19

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.