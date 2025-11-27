Важно: до 1 декабря крымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений

Существует два вида заявлений о переходе: досрочное, когда пенсионные накопления будут переданы новому страховщику в следующем году, и обычное – по нему средства переведут через пять лет.

Подать заявление удобнее всего через портал Госуслуги: для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Также это можно сделать лично, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым с паспортом и СНИЛС.

При этом важно помнить: смена страховщика чаще, чем раз в пять лет, приведет к потере инвестиционного дохода, накопленного с момента последней фиксации, а значит, общая сумма накоплений может уменьшиться. Узнать дату, когда пятилетний срок для перехода без потерь истекает в каждом конкретном случае, можно на портале Госуслуг, запросив «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР».

При выборе НПФ важно помнить, что сначала необходимо оформить договор обязательного пенсионного страхования с выбранным фондом, и лишь потом подавать заявление о переходе. Однако в случае сомнений или изменений решения граждане вправе подать уведомление об отказе от перехода не позднее 31 декабря, — рассказал управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.

Если в течение года гражданин подал несколько заявлений о смене страховщика, то для того, чтобы к рассмотрению было принято самое позднее из них, нужно отменить все предыдущие заявления, подав на каждое их них уведомление об отказе.

Получить консультацию можно у специалистов Отделения СФР по Республике Крым, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

Общую информацию можно получить в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм) на официальных страницах Отделения Социального фонда России по Республике Крым.

источник: пресс-служба администрации Феодосии