Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно: гаражную амнистию продлили ещё на 5 лет
Новости Республики
Важно: гаражную амнистию продлили ещё на 5 лет
фото: Chatham172 / Shutterstock.com

Важно: гаражную амнистию продлили ещё на 5 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:37 22.07.2026

Гаражная амнистия будет действовать до осени 2031 года. Её планировали завершить осенью этого года. Закон о продлении упрощённого порядка оформления гаражей и земельных участков под ними был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Помимо этого, в документе появилось понятие «гараж для собственных нужд». Ранее оно отсутствовало в законодательстве.

Гаражная амнистия действует в стране с 2021 года. Она позволяет в упрощённом порядке зарегистрировать право собственности на капитальные одноэтажные гаражи, отдельно стоящие гаражи, входящие в состав гаражных кооперативов. Гаражи должны быть расположены на государственных или муниципальных земельных участках, построены до конца 2004 года. В рамках гаражной амнистии нельзя оформить в собственность самострои и некапитальные гаражи-ракушки.

Узнайте больше:  В Крыму ожидают хороший сезон сбора мёда после прошлогодней засухи

Гаражную амнистию было решено продлить из-за высокой популярности этой меры, говорится в пояснительной записке к документу. Всего с начала действия гаражной амнистии в упрощённом порядке были оформлены права более чем на 746 тыс. гаражей и земельных участков. Эта услуга наиболее популярна в Московской, Ленинградской, Саратовской и Омской областях.

источник: ЦИАН

Просмотры: 2 243

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.