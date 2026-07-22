Важно: гаражную амнистию продлили ещё на 5 лет

Гаражная амнистия действует в стране с 2021 года. Она позволяет в упрощённом порядке зарегистрировать право собственности на капитальные одноэтажные гаражи, отдельно стоящие гаражи, входящие в состав гаражных кооперативов. Гаражи должны быть расположены на государственных или муниципальных земельных участках, построены до конца 2004 года. В рамках гаражной амнистии нельзя оформить в собственность самострои и некапитальные гаражи-ракушки.

Гаражную амнистию было решено продлить из-за высокой популярности этой меры, говорится в пояснительной записке к документу. Всего с начала действия гаражной амнистии в упрощённом порядке были оформлены права более чем на 746 тыс. гаражей и земельных участков. Эта услуга наиболее популярна в Московской, Ленинградской, Саратовской и Омской областях.

источник: ЦИАН