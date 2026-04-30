Важно: график работы госветклиник Севастополя в период майских праздников

В период майских праздников государственные ветеринарные клиники продолжают работу в следующем режиме:

ветклиника на Могилёвская, 16 будет открыта 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая с 8:00 до 14:00;

ветклиника на Бутырской, 9 будет открыта 2, 3, 10 и 11 мая — с 8:00 до 12:00.

Специалисты госветклиник подготовили специальную памятку для владельцев собак и кошек, чтобы праздничные майские дни прошли безопасно и комфортно для всех.

Гуляя в парке, важно также следить за тем, что подбирает собака. Это может быть мусор, осколки стекла, острые предметы. Кроме того, даже весеннее солнце может быть жарким. Всегда берите с собой воду, предлагайте питомцу пить регулярно. Никогда не оставляйте животное в машине — это смертельно опасно, — рассказала ветеринарный врач государственной ветеринарной клиники Наталья Антоненко.

С наступлением тепла активизируются клещи. Проверять домашнее животное на наличие или отсутствие клещей ветеринары советуют после каждой прогулки, особенно в лесной зоне. Визуальный осмотр всегда начинается с головы: внимательно осматриваем холку, ушные раковины, затем живот и подмышечные впадины. При обнаружении клеща удалить его можно самостоятельно: пинцетом или салфеткой. Эту процедуру можно также провести в госветклиниках на ул. Могилёвская, 16 и Бутырская, 9.

Очень важно при удалении клеща, чтобы вышла и головка с челюстями, которые впиваются в кожу. Клещи — переносчики заболеваний, таких как болезнь Лайма у собак, эрлихиоз и пироплазмоз (бабезиоз). Поэтому необходимо какое-то время наблюдать за животным. Чтобы клещи не цеплялись, для профилактики ежемесячно животное нужно обрабатывать специальными препаратами: спреями или каплями. С их выбором также помогут в госветклинике. А ещё пусть ваш питомец носит ошейник. Его легко надевать, и это также средство против блох и клещей. Важно, чтобы между ошейником и шеей животного был небольшой зазор, чтобы питомец мог свободно дышать, — добавила Наталья Антоненко.

Также, в период отдыха на природе специалисты рекомендуют следить за рационом питомца. Угощения на природе, чаще всего с мангала, содержат значительное количество жиров, соли, специй и прочих ингредиентов. Даже небольшая порция может вызвать тяжёлое отравление, панкреатит, аллергию. Лучше заранее приготовить для питомца безопасное лакомство и не поддаваться на «просьбы» за столом.

Майские праздники часто сопровождаются шумными компаниями, поездками и сменой обстановки. Если собака пуглива, обеспечьте ей тихое укромное место, где она сможет отдохнуть от суеты. При планировании поездки ветспециалисты советуют заранее подготовить документы, переноску, воду, миску, любимую игрушку.

Помимо этого, ветврачи госветклиник помогут собрать ветеринарную аптечку перед праздниками, куда входят антисептик, бинт, вата, средства от расстройства желудка, антигистаминные препараты, пинцет для удаления клещей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя