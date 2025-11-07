Важно: график выплаты январских пенсий скорректируют

График выплаты пенсий в декабре скорректируют из-за новогодних праздников, чтобы пенсионеры могли получить январские выплаты в полном объеме еще до их начала. Об этом сообщил ТАСС 7 ноября член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он напомнил, что существует стандартная практика, когда январская пенсия выплачивается авансом еще в конце декабря, так как первые дни нового года являются нерабочими, поэтому банки и отделения почты не проводят операции в это время.

По словам Говырина, декабрьская пенсия будет выплачена в обычные даты, но если день начисления пенсии выпадает на выходной, то ее выплатят раньше в зависимости от внутреннего графика банка, а досрочная январская пенсия должна поступить в последнюю декаду месяца — как правило, это даты с 22 по 29 декабря. Аналогичная схема действует и для тех, кто получает пенсию через отделения «Почты России»: декабрьскую выплату доставят по обычному графику — с 3 по 25 декабря, а январскую досрочно — с 25-го по 30-е число. Данный порядок выплат утвержден распоряжением «Почты России» и согласован с Социальным фондом, отметил депутат.

Январские пенсии, назначенные по линии Минобороны, МВД, Росгвардии и других ведомств, также поступят раньше, до начала январских праздничных дней, указал он.

По окончании новогодних каникул выплата пенсий войдет в привычный график, и февральские начислят уже в обычные даты.

Ранее Минтруд подготовил изменения в правила начисления федеральной соцдоплаты к пенсии. В министерстве предлагают прописать, что приостановка выплат — в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством, — будет производиться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили влекущие это обстоятельства.

источник: «Парламентская газета»

