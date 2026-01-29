Важно: граждан начали штрафовать за расчет с иностранцами наличными﻿

Новая практика: налоговая инспекция начала назначать крупные штрафы гражданам за расчеты с иностранцами наличными деньгами.

Суды подтверждают, что такие наказания совершенно законны. Юристы предупреждают: сегодня человек должен тщательно проверять правовой статус иностранного гражданина, прежде чем расплатиться. Во избежание крупных расходов, придется вникать в правовые нюансы.

Передача иностранцу-нерезиденту крупной суммы наличными, например, при продаже дома, карается крупным штрафом.

Свежий пример: жительница Свердловской области получила штраф в 600 тысяч рублей за наличный расчет с иностранцем при покупке недвижимости. В декабре 2024 года некая Наталья купила половину дома и участка.

Продавцом выступило физическое лицо, не имеющее гражданства РФ или вида на жительство, то есть иностранный гражданин. Расчет по сделке был произведен наличными деньгами, — рассказывают в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Как объяснила «РГ» член Ассоциации юристов России, управляющий партнер Легес Бюро Мария Спиридонова, в КоАП предусмотрена ответственность за расчет наличными с иностранным гражданином, который не является валютным резидентом РФ.

За это нарушение законодатель установил штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов от суммы незаконной операции, — напомнила она.

В данном случае, как рассказывают в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, cотрудником налоговой инспекции было вынесено постановление о привлечении Натальи к административной ответственности в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Решением Качканарского городского суда постановление оставлено в силе. В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, Наталья попросила заменить штраф на предупреждение. Но ей в смягчении наказания было отказано.

Тот факт, что иностранный гражданин впоследствии внес полученные средства на банковский счет, не отменяет ответственности резидента за первоначальное нарушение, — рассказывают в пресс-службе. — Суд также отклонил ходатайство о замене штрафа на предупреждение. В соответствии с КоАП РФ, предупреждение может применяться только за нарушения, не повлекшие угрозы причинения вреда. В данном случае противоправные действия влекут возникновение угрозы причинения вреда экономической безопасности государства, подрывают устойчивость валюты РФ и стабильность внутреннего валютного рынка.

Проще говоря, суд счел нарушение слишком серьезным, поэтому гражданка должна заплатить сполна.Всем остальным россиянам стоило бы извлечь урок из ее дела: каждый человек, вступая в контакт с иностранными гражданами, должен становиться чуточку юристом. Необходимо разбираться в особенностях правового статуса того или иного гостя нашей страны. Прежде всего, как поясняют юристы, надо разобраться, есть ли у иностранца вид на жительство. Не всякий приезжий — не резидент.

Женщина купила за наличные полдома у иностранца. За это ее оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Резидентами признаются физические лица, являющиеся гражданами РФ, а также постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, — пояснила «РГ» юрист Лилия Василенко. — Если вы что-то покупаете у иностранца-нерезидента или продаете ему, например, недвижимость или автомобиль, то рассчитываться надо только в безналичной форме, — уточняет она. — Если же у иностранца есть вид на жительство, здесь все проще. Подойдут и наличные. Но вы уверены, что сможете точно разобраться, кто резидент, кто не резидент?

Как подчеркивает Мария Спиридонова, для валютного закона не важно, сколько времени иностранец живет в России.

Пока иностранец не получил официальный вид на жительство (ВНЖ) в РФ, он остается валютным нерезидентом, — говорит она. — Любая передача ему крупной суммы наличных (покупка квартиры, машины, возврат долга) является незаконной.

источник: «Российская газета»