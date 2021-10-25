Важно! Информация о работе МФЦ в Крыму с 30 октября по 7 ноября

ГБУ РК «МФЦ» сообщает, что с 30 октября по 3 ноября все многофункциональные центры (МФЦ) Крыма работают в штатном режиме.

4 ноября 2021 года в Российской Федерации отмечается государственный праздник – День народного единства, поэтому 4-5 ноября 2021 станут нерабочими днями и для центров «Мои Документы» Крыма.

С 6 ноября 2021 года многофункциональные центры Крыма возвращаются к работе согласно своим графикам, размещенным на официальном портале ГБУ РК «МФЦ».

Напоминаем, что с 25 октября 2021 года и до особого распоряжения все центры ведут прием заявителей по QR-коду/сертификату о вакцинации; QR-коду/сертификату о перенесенном заболевании COVID-19 (сроком не более 6-ти месяцев после выздоровления); отрицательному ПЦР-тесту (сроком не более 7-ми дней).

По информации пресс-службы ГБУ РК «МФЦ».