Важно! Информация для всех садоводов и дачников!

Самое главное, что нужно знать владельцам участков прямо сейчас.
Законом устанавливаются следующие основные нормы:
1.Уточнение объектов разрешенного размещения на садовых земельных участках:
- Допускается возведение жилых домов и садовых домов, параметры которых (высота, количество этажей, площадь застройки) должны соответствовать предельным параметрам объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), определенным законодательством о градостроительной деятельности.
- Разрешается размещение хозяйственных построек любого типа (капитальные и некапитальные), включая, но не ограничиваясь: бани, сараи, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы, гаражи.
- Допускается создание систем инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение).
Важное уточнение: Объект, являющийся конструктивной частью жилого или садового дома, не может быть квалифицирован как отдельная хозяйственная постройка.
2.Принцип единства объекта недвижимости:
- Запрещается отчуждение (продажа, дарение, мена и т.д.) садового земельного участка без одновременного отчуждения расположенных на нем жилого дома, садового дома и хозяйственных построек.
- Не допускается раздел жилого дома, садового дома, хозяйственной постройки, гаража на самостоятельные объекты недвижимости.
3.Определение состава общего имущества в СНТ/ОНТ:
- К общему имуществу членов товарищества отнесены объекты инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, дороги, ограждения, площадки, очистные сооружения и иные подобные объекты).
4.Ограничение на образование садовых участков:
- Формирование садовых земельных участков не допускается из земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.
Рекомендация собственникам:
- Проверьте актуальность и полноту сведений о ваших правах на земельные участки, жилые/садовые дома и хозяйственные постройки в Едином государственном реестре недвижимости. При наличии несоответствий или отсутствии сведений обратитесь для регистрации прав или внесения изменений в ЕГРН.
- При планировании сделок с недвижимостью (с 01.09.2025 г.): Учитывайте установленные законом требования к единству объекта недвижимости (участок + постройки) и запрету на раздел зданий и сооружений.
- При новом строительстве: Строго соблюдайте установленные градостроительным законодательством параметры для объектов ИЖС при возведении жилых и садовых домов. Получайте необходимые уведомления/разрешения в установленном порядке.
Обращаем внимание!
Правоприменительная практика по новым нормам будет формироваться после вступления закона в силу (1 сентября 2025 г.). Севреестр обеспечит регистрацию прав и сделок с объектами недвижимого имущества в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, включая указанные изменения.
Источник информации: Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя
Нотариальная палата Севастополя