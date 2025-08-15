Важно! Информация для всех садоводов и дачников!

Госдума сразу в двух чтениях приняла Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Они вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Самое главное, что нужно знать владельцам участков прямо сейчас. Законом устанавливаются следующие основные нормы: 1.Уточнение объектов разрешенного размещения на садовых земельных участках: Допускается возведение жилых домов и садовых домов, параметры которых (высота, количество этажей, площадь застройки) должны соответствовать предельным параметрам объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), определенным законодательством о градостроительной деятельности.

Разрешается размещение хозяйственных построек любого типа (капитальные и некапитальные), включая, но не ограничиваясь: бани, сараи, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы, гаражи.

Допускается создание систем инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение). Важное уточнение: Объект, являющийся конструктивной частью жилого или садового дома, не может быть квалифицирован как отдельная хозяйственная постройка. 2.Принцип единства объекта недвижимости: Запрещается отчуждение (продажа, дарение, мена и т.д.) садового земельного участка без одновременного отчуждения расположенных на нем жилого дома, садового дома и хозяйственных построек.

Не допускается раздел жилого дома, садового дома, хозяйственной постройки, гаража на самостоятельные объекты недвижимости. 3.Определение состава общего имущества в СНТ/ОНТ: К общему имуществу членов товарищества отнесены объекты инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, дороги, ограждения, площадки, очистные сооружения и иные подобные объекты). Узнайте больше: Крымские студенты отправились на помощь мирным жителям и бойцам в Курскую область. Уже в 4 раз 4.Ограничение на образование садовых участков: Формирование садовых земельных участков не допускается из земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям. Рекомендация собственникам: Проверьте актуальность и полноту сведений о ваших правах на земельные участки, жилые/садовые дома и хозяйственные постройки в Едином государственном реестре недвижимости. При наличии несоответствий или отсутствии сведений обратитесь для регистрации прав или внесения изменений в ЕГРН.

При планировании сделок с недвижимостью (с 01.09.2025 г.): Учитывайте установленные законом требования к единству объекта недвижимости (участок + постройки) и запрету на раздел зданий и сооружений.

При новом строительстве: Строго соблюдайте установленные градостроительным законодательством параметры для объектов ИЖС при возведении жилых и садовых домов. Получайте необходимые уведомления/разрешения в установленном порядке. Обращаем внимание! Правоприменительная практика по новым нормам будет формироваться после вступления закона в силу (1 сентября 2025 г.). Севреестр обеспечит регистрацию прав и сделок с объектами недвижимого имущества в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, включая указанные изменения. Источник информации: Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя

