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Важно: как индивидуальному предпринимателю получить льготу по налогу на имущество

Важно: как индивидуальному предпринимателю получить льготу по налогу на имущество

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:50 17.07.2026

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от налога на имущество физических лиц в отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности.

Освобождение действует, если имущество используется в их хозяйственной деятельности (п. 2 ст. 407 Налогового кодекса РФ).

Однако из этого правила есть исключение: льгота не распространяется на объекты торгово-офисного назначения, которые включены в специальный перечень. Последний формируется в соответствии с требованиями статьи 378 НК РФ.

Льгота может применяться на основании направленного в налоговый орган заявления. Если предприниматель, имеющий право на налоговую льготу, не представил заявление о ее предоставлении или не сообщил об отказе от ее применения, освобождение предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами. Льгота применяется с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло на нее право.

Такой проактивный (беззаявительный) порядок распространяется на ИП, применяющих специальные налоговые режимы, если налоговый орган располагает документами, подтверждающими основания для предоставления льготы за определённый период. Например, договор аренды объекта торговли, патент на право применения патентной системы налогообложения с указанием адреса места нахождения нежилого помещения, используемого для оказания бытовых услуг, и т.п. Если у налогового органа нет таких документов, то предпринимателю целесообразно представить заявление о предоставлении льготы, а также подтверждающие документы в отношении объектов недвижимости.

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При заполнении заявления необходимо указать данные документа, который подтверждает право на льготу: наименование органа, выдавшего документ, его реквизиты (серия, номер, дата), а также срок действия.

Предоставить заявление проще всего через личный кабинет индивидуального предпринимателя по форме утвержденной приказом ФНС России от 23.12.2022 №ЕД-7-21/1250@.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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