Важно: консультации специалистов Росреестра в МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:11 29.01.2026

Специалисты Росреестра анонсируют консультации граждан и юридических лиц по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета в МФЦ города Севастополя. Эти консультации проводятся без предварительной записи, что делает их доступными для всех желающих.

В ближайшие дни консультации пройдут по следующим адресам:

  • 30 января с 09:00 до 12:00 по адресу: пр-т Острякова, 15.
  • 06 февраля с 09:00 до 12:00 по адресу ул. Павла Корчагина, 34.
  • 13 февраля с 09:00 до 12:00 по адресу пр-т Героев Сталинграда, 64.

На этих встречах не только граждане и юридические лица, но и сотрудники многофункциональных центров (МФЦ) на постоянной основе получают ответы на свои вопросы, что важно для оптимизации процесса приема документов на регистрацию. Одной из ключевых задач таких консультаций является формирование доверия между гражданами и государственными органами. Не упустите возможность получить квалифицированную помощь и задать все интересующие вас вопросы. Будьте активными и используйте как личные консультации, так и онлайн-услуги для решения своих задач, связанных с недвижимостью, — отметила начальник отдела государственной регистрации недвижимости Наталья Яковлева.

Напоминаем, что по всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Управления Росреестра по Севастополю посредством электронного обращения. Подать обращение можно с помощью Платформы обратной связи на сайте Росреестра.

Инструкция и QR-код: vk.com/wall-208745482_1572

Ссылка на ПОС: clc.li/uSogl

