Важно: кто в 2024 году сможет досрочно выйти на пенсию

Россияне, заработавшие длительный страховой стаж, жители Крайнего Севера и многодетные мамы — таков далеко не полный перечень тех, кто имеет право на досрочное назначение пенсий. «Парламентская газета» напоминает, кто еще в этом году сможет уйти на заслуженный отдых, не дожидаясь стандартного пенсионного возраста.

На общих основаниях

В 2024 году страховую пенсию по старости будут назначать женщинам в 58 лет и мужчинам в 63 года. Необходимый для назначения пенсии стаж — не менее 15 лет. Также претендент на выплаты должен набрать не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Страховую пенсию по старости назначают вне зависимости от того, продолжаются ли трудовые отношения или работник уходит на заслуженный отдых. Кроме того, этот вид пенсии отдельные категории граждан могут оформить досрочно. К льготным категориям относятся, например, работающие в особых и вредных условиях труда, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, многодетные матери, — отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Вредные и опасные

Право досрочного выхода на пенсию есть у работников, которые трудятся на предприятиях с вредными и опасными условиями труда (списки № 1 и № 2), а также у представителей иных профессий, перечень которых определен Правительством. Например, это механизаторы погрузочно-разгрузочных работ в портах, водители автобусов, троллейбусов, трамваев регулярных городских пассажирских маршрутов, инженеры по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации.

За длительный стаж

Положена досрочная пенсия и россиянам, заработавшим длительный трудовой стаж. Это 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Они могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. При этом в 2022 году приняли закон, включивший срочную службу в армии в стаж при назначении пенсии на льготных условиях. Этот же закон предусматривает, что в льготный стаж включают любую службу, в том числе по контракту или в добровольческих формированиях во время участия в СВО.

На два года раньше общеустановленного возраста могут назначить пенсию и людям, которые были уволены по сокращению штата либо в связи с ликвидацией предприятия. У мужчин при этом страховой стаж должен быть минимум 25 лет, у женщин — 20 лет. В подобных случаях пенсии назначают по представлению службы занятости, если трудоустроить этих специалистов не удалось.

По социальным показаниям

Досрочную пенсию рассматривают как один из инструментов социальной поддержки. И, соответственно, назначить ее могут по социальным показаниям. Например, на нее имеют право:

Один из родителей ребенка-инвалида с детства по достижении 50 лет для женщин или 55 лет для мужчин. Однако в данном случае важно наличие страхового стажа. Он должен быть не менее 15 лет у женщин и не менее 20 лет у мужчин.

Опекун ребенка-инвалида с детства. В этом случае возраст выхода на пенсию уменьшается на один год за каждые полтора года опеки, но не более чем на пять лет. Требования к стажу: не менее 15 лет для женщин и 20 для мужчин.

Женщины, родившие двух и более детей, по достижении 50 лет, имеющие страховой стаж не менее 20 лет, проработавшие не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.

Женщины, родившие пять и более детей, воспитавшие их до восьмилетнего возраста, по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Если женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста четырех и более детей, возраст выхода на пенсию для нее снижается на четыре года от общеустановленного, но он не может быть меньше 55 лет. Для женщины, которая родила трех и более детей, пенсионный возраст снижается на три года, но опять же уйти на заслуженный отдых она сможет не ранее чем в 55 лет. Необходимое условие при этом — наличие стажа не менее 15 лет.

Также право на досрочную пенсию есть у людей, проработавших в районах Крайнего Севера не менее 15 лет либо не менее 20 лет в приравненных к ним местностях.

Источник: «Парламентская газета»