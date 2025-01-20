Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно: мошенники начали создавать фальшивые домовые чаты
актуально в республике
Важно: мошенники начали создавать фальшивые домовые чаты
иллюстрация: ЦИАН

Важно: мошенники начали создавать фальшивые домовые чаты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:31 20.01.2025

Аферисты создают фальшивые домовые чаты, чтобы похищать личные данные жильцов. О новой мошеннической схеме рассказало издание «Комсомольская правда».

В подъездах многоквартирных домов мошенники развешивают листовки с QR-кодом. Людей приглашают присоединиться к общедомовому чату для общения с соседями, информирования об аварийных ситуациях, ремонте общего имущества коммунальных платежах. Жильцы сканируют код с помощью камеры смартфона и переходят на фейковый сайт. У жертвы запрашивают личные данные якобы для входа в Telegram. Таким способом мошенники получают доступ к чужим аккаунтам.

Узнайте больше:  3 из 10 жителей Крыма хотели бы отодвинуть порог молодости за 35 лет

источник: ЦИАН

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x