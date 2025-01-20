Важно: мошенники начали создавать фальшивые домовые чаты

В подъездах многоквартирных домов мошенники развешивают листовки с QR-кодом. Людей приглашают присоединиться к общедомовому чату для общения с соседями, информирования об аварийных ситуациях, ремонте общего имущества коммунальных платежах. Жильцы сканируют код с помощью камеры смартфона и переходят на фейковый сайт. У жертвы запрашивают личные данные якобы для входа в Telegram. Таким способом мошенники получают доступ к чужим аккаунтам.

источник: ЦИАН