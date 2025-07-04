Важно: МВД Крыма предупреждает граждан о мошеннических схемах в сфере инвестиций

Находя объявления или увидев рекламу с предложением вложить деньги и получить по высокой ставке прибыль, не спешите переводить сбережения: скорее всего, под маской сотрудников инвестиционной или брокерской компании скрываются дистанционные мошенники.

Обещая гражданам получение прибыли в короткие сроки, мошенники предлагают инвестировать деньги в криптовалюту или биткоины, разместить денежные средства на депозите, поторговать на бирже.

Переводя небольшие суммы, вы получаете доход, а потом, когда взносы вырастают до крупных размеров, вывести их уже не возможно.

Так, к примеру, 2 июля в отдел полиции обратилась жительница г. Симферополя о том, что на протяжении месяца под предлогом покупки криптовалюты и дополнительного заработка через мессенджер «Вотсап» лишилась более 870 тысяч рублей.

Как распознать мошенников?

1. Обещают высокий доход за короткий срок.

2. Настаивают на немедленном перечислении денег.

3. Требуют доступ к личному счету, электронному кошельку или карте.

4. Рекомендуют установить сторонние приложения.

5. Настаивают на получении займов, чтобы продолжить инвестировать.

МВД Крыма напоминает!

Не стоит открывать брокерский счёт по ссылкам, которые приходят от неизвестных по почте или в мессенджерах.

Открывать счета лучше лично в офисе брокера или банка.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым