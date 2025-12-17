Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Важно: на подъезде к поселку Кача введут реверсивное движение
Новости Республики
Важно: на подъезде к поселку Кача введут реверсивное движение
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Важно: на подъезде к поселку Кача введут реверсивное движение

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:00 17.12.2025

Частичное ограничение движения будет действовать в течение трех дней — 18, 19 и 20 декабря на подъезде к поселку Кача. Это необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ на комплексе весогабаритного контроля.

Работы будут проводить поочередно на каждой из полос движения. В связи с этим будет организовано реверсивное движение.

Узнайте больше:  В Севастополе состоялся финал семейного конкурса «Рождественская звезда»

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.