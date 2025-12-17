Важно: на подъезде к поселку Кача введут реверсивное движение

Частичное ограничение движения будет действовать в течение трех дней — 18, 19 и 20 декабря на подъезде к поселку Кача. Это необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ на комплексе весогабаритного контроля.
Работы будут проводить поочередно на каждой из полос движения. В связи с этим будет организовано реверсивное движение.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
