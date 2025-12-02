Важно: на территории РК действует запрет на использование салютов, фейерверков и петард

Запрет действует в связи с Указом Главы Республики Крым от 24.02.2024 № 32-У «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым». Их можно заменить на хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
Нарушение запрета, согласно ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения», грозит штрафом:
- для граждан: от 1 000 до 30 000 руб.;
- для должностных лиц: от 10 000 до 50 000 руб.;
- для индивидуальных предпринимателей: от 30 000 до 50 000 руб.;
- для юр. лиц — от 100 000 до 300 000 руб.
Если действие (бездействие) повлекло за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу (и при этом не содержат уголовно наказуемого деяния), либо повторное нарушение запрета также влекут за собой административный штраф:
- для граждан: от 15 000 до 50 000 руб.;
- для должностных лиц: от 300 000 до 500 000 руб., или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;
- для индивидуальных предпринимателей и юр. лиц: от 500 000 до 1 000 000 руб., или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Обращаем внимание, что использование пиротехнических изделий разрешено органам власти – при условии, что за два рабочих дня об этом направлено письменное уведомление на имя Главы Республики Крым.
