Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Важно: на территории Симферополя пройдет операция «Должник»
Новости Республики

Важно: на территории Симферополя пройдет операция «Должник»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:19 12.12.2025

​С 15 по 26 декабря 2025 года в Симферополе сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Должник», в рамках которого при несении службы автоинспекторы проверят участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленный законом срок.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы. В случае неуплаты в установленный законом срок к нарушителю применяется ответственность: штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы (но не менее 1000 рублей), административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Узнайте больше:  Внимание! В Крыму - запрет на применение пиротехнических изделий!

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.