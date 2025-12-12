Важно: на территории Симферополя пройдет операция «Должник»

​С 15 по 26 декабря 2025 года в Симферополе сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Должник», в рамках которого при несении службы автоинспекторы проверят участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленный законом срок.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы. В случае неуплаты в установленный законом срок к нарушителю применяется ответственность: штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы (но не менее 1000 рублей), административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

