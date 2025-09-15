Важно! Налоговая отчетность, переданная через интернет-сервис «Почта России», не считается принятой

Налоговые декларации, направляемые посредством интернет-сервиса «Электронные заказные письма» АО «Почта России», не могут быть приняты налоговыми органами, так как такой способ не соответствует установленным законодательным требованиям.

Такое разъяснение опубликовала Федеральная налоговая служба в своем письме от 3 сентября 2025 года № АБ-4-19/8039@.

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.

Напомним, что налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения, передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или через личный кабинет налогоплательщика.

Прием налоговых деклараций в электронной форме осуществляется, если заявитель взаимодействует с налоговым органом в электронной форме по ТКС и зарегистрирован в качестве участника электронного документооборота, а также если налогоплательщик направил отчетность в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц , подписанную усиленной неквалифицированной электронной подписью, или через личный кабинет индивидуального предпринимателя , подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

голоса Оцените материал

Просмотры: 10