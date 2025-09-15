Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно! Налоговая отчетность, переданная через интернет-сервис «Почта России», не считается принятой
Новости Республики
Важно! Налоговая отчетность, переданная через интернет-сервис «Почта России», не считается принятой

Важно! Налоговая отчетность, переданная через интернет-сервис «Почта России», не считается принятой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:33 15.09.2025

Налоговые декларации, направляемые посредством интернет-сервиса «Электронные заказные письма» АО «Почта России», не могут быть приняты налоговыми органами, так как такой способ не соответствует установленным законодательным требованиям.

Такое разъяснение опубликовала Федеральная налоговая служба в своем письме от 3 сентября 2025 года № АБ-4-19/8039@.

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.

Напомним, что налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения, передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или через личный кабинет налогоплательщика.

Узнайте больше:  В Ялте взывают к совести злостных неплательщиков за парковки

Прием налоговых деклараций в электронной форме осуществляется, если заявитель взаимодействует с налоговым органом в электронной форме по ТКС и зарегистрирован в качестве участника электронного документооборота, а также если налогоплательщик направил отчетность в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, подписанную усиленной неквалифицированной электронной подписью, или через личный кабинет индивидуального предпринимателя, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x