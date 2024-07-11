Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно: налоговым агентам необходимо представить отчетность о выплатах наемным работникам
актуально в республике
Важно: налоговым агентам необходимо представить отчетность о выплатах наемным работникам

Важно: налоговым агентам необходимо представить отчетность о выплатах наемным работникам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:06 11.07.2024

25 июля для работодателей наступает срок предоставления в налоговую службу по месту регистрации отчета по форме 6-НДФЛ, который информирует о выплатах, полученных наемными работниками, а также содержит сумму налога на доходы физических лиц, удержанного с этих выплат.

Уточним, что к доходам физлиц, которые облагаются НДФЛ, относятся не только зарплатные и авансовые выплаты, но также различные формы материальной помощи.

С января текущего года форму 6-НДФЛ следует предоставлять в соответствии с нормами приказа ФНС от 09 января 2024 года № ЕД-7-11/1@.

В случае нарушения установленного срока для представления отчетности по форме 6-НДФЛ, к налогоплательщику могут быть применены штрафные санкции. Кроме того, статья 76 Налогового кодекса дает право заблокировать банковские счета работодателя, который не представил отчет в течение 20 дней после крайнего срока сдачи.

Узнайте больше:  Девочку, которая пострадала при ракетной атаке ВСУ Севастополе, выписали из московской больницы

Следует отметить, что если отчет 6-НДФЛ заполняется в отношении 10 человек или более, представлять его нужно исключительно в электронном виде. Предоставить отчетность можно через оператора электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, через сервис ФНС России «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме», а для ИП – ещё и через личный кабинет. Какой бы вариант представления электронного расчёта не был выбран, для его подписания понадобится КЭП.

Чтобы предоставить отчёт 6-НДФЛ в личном кабинете ИП, нужна авторизации через КЭП. В блоке «Жизненные ситуации» в разделе «НБО» (налоговая бухгалтерская отчётность) необходимо загрузить и отправить в налоговую службу сформированный файл отчёта. Подготовить его можно в бухгалтерской программе или в бесплатном ПО от ФНС «Налогоплательщик ЮЛ».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: налоги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
налоги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.