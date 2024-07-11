Важно: налоговым агентам необходимо представить отчетность о выплатах наемным работникам

25 июля для работодателей наступает срок предоставления в налоговую службу по месту регистрации отчета по форме 6-НДФЛ, который информирует о выплатах, полученных наемными работниками, а также содержит сумму налога на доходы физических лиц, удержанного с этих выплат.

Уточним, что к доходам физлиц, которые облагаются НДФЛ, относятся не только зарплатные и авансовые выплаты, но также различные формы материальной помощи.

С января текущего года форму 6-НДФЛ следует предоставлять в соответствии с нормами приказа ФНС от 09 января 2024 года № ЕД-7-11/1@ .

В случае нарушения установленного срока для представления отчетности по форме 6-НДФЛ, к налогоплательщику могут быть применены штрафные санкции. Кроме того, статья 76 Налогового кодекса дает право заблокировать банковские счета работодателя, который не представил отчет в течение 20 дней после крайнего срока сдачи.

Следует отметить, что если отчет 6-НДФЛ заполняется в отношении 10 человек или более, представлять его нужно исключительно в электронном виде. Предоставить отчетность можно через оператора электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, через сервис ФНС России «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме» , а для ИП – ещё и через личный кабинет. Какой бы вариант представления электронного расчёта не был выбран, для его подписания понадобится КЭП .

Чтобы предоставить отчёт 6-НДФЛ в личном кабинете ИП , нужна авторизации через КЭП. В блоке «Жизненные ситуации» в разделе «НБО» (налоговая бухгалтерская отчётность) необходимо загрузить и отправить в налоговую службу сформированный файл отчёта. Подготовить его можно в бухгалтерской программе или в бесплатном ПО от ФНС «Налогоплательщик ЮЛ» .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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