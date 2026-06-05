Важно: нотариат снижает нагрузку на судебную систему

Закрепление в законодательстве обязательной нотариальной формы способствует снижению нагрузки на суды в части гражданского и арбитражного процессов, считает вице-президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) РФ Константин Корсик.

Конечным прямым следствием закрепления в законе обязательной нотариальной формы является снижение числа гражданских и арбитражных споров. Вместе с тем эволюция гражданского и арбитражного процессов демонстрирует тенденцию к разгрузке судов и передаче части функций по досудебному урегулированию иным верификационным органам, — уточнил Корсик в рамках секции «Судебная экспертиза: качество правосудия и доверие к государству» в РАНХиГС.

Он обратил внимание, что нотариусы в силу статьи 103 «Основ законодательства РФ о нотариате» могут обеспечивать доказательства в досудебном порядке по заявлению одной из сторон. При этом ранее в ГПК и АПК РСФСР норма была закреплена в гражданско-процессуальном законодательстве.

Я думаю, что было бы правильно эту норму возобновить. <…> Хочу сказать, что зафиксированный нотариусом факт правонарушения, как оффлайн, так и онлайн, гарантированно принимается судом к рассмотрению и значительно повышает шансы добросовестной стороны отстоять свои интересы. И, помимо осмотра письменных и вещественных доказательств, нотариус также может назначать экспертизу, в том числе досудебную, — отметил Корсик.

Он объяснил, что нотариус является специалистом, который оперативно отвечает на запросы и вопросы с последующим их решением. Также он обратил внимание на положительные последствия от назначения экспертизы нотариусом: оспорить такое заведомо качественное доказательство крайне сложно.

Помимо этого, к нотариусам обращаются за удостоверением времени предъявления документов, которые впоследствии могут стать предметом судебной экспертизы, и за таким нотариальным действием, как хранение документов любого рода. Актуальной также является инициатива о возможности наделения нотариусов функциями медиатора.

В целях обеспечения стабильности правоотношений, снижения нагрузки на судебную систему звучат предложения о выводе из компетенции суда и наделении нотариуса полномочиями удостоверять ряд бесспорных юридических факторов, — резюмировал Корсик.

В пятницу в Президентской академии (РАНХиГС) проходит секция «Судебная экспертиза: качество правосудия и доверие к государству» в рамках международной научной конференции «Государственное управление и развитие России: ценности, вызовы, приоритеты». Эксперты на мероприятии обсуждают развитие экспертной деятельности и ее цифровизацию.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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