Важно: нотариусы начали получать оперативные данные от органов ЗАГС﻿

Нотариат подключился к широковещательной рассылке ЗАГС. Об этом сообщили «РГ» в Федеральной нотариальной палате. Эксперты подчеркивают: постоянное обновление данных в Единой информационной системе нотариата гарантирует, что проверка доверенностей через сервис нотариата, которая происходит в режиме реального времени, учитывает актуальные данные. Иными словами, практически сразу будет видно, что доверенность больше не действует, так как выдавшего ее человека нет в живых.

Проверка доверенностей через публичный сервис нотариата стала еще информативнее. Теперь в нем отображается информация об отмене документа из-за смерти доверителя, — рассказывают в нотариате. — Ранее нотариус мог получить сведения о смерти из Единого государственного реестра ЗАГС только по запросу в отношении конкретного человека в связи с совершением нотариального действия. Теперь данные о государственной регистрации смерти граждан из ЕГР ЗАГС оперативно поступают в Единую информационную систему нотариата. И при проверке доверенности через публичный сервис система автоматически анализирует указанную информацию. Если сведения о факте смерти доверителя уже внесены в реестр ЗАГС, они появятся и при проверке доверенности. Это позволит своевременно пресекать незаконное использование документов, выданных доверителями, которые уже скончались.

Недобросовестные поверенные не смогут провести сделку, продать собственность, снять деньги со счета или совершить другие юридически значимые действия от имени ушедшего из жизни человека. Новая функция доступна при проверке доверенностей, выданных после 29 декабря 2020 года.

Как и прежде, при проверке любой доверенности через реестр нотариата система покажет, существует ли документ с указанными реквизитами, кто и когда его удостоверил и не было ли распоряжений доверителя об отмене документа, — рассказывают в нотариате. — Воспользоваться сервисом может любой желающий круглосуточно и бесплатно. Весь процесс занимает всего несколько секунд. Так, только за восемь месяцев текущего года граждане и представители бизнеса воспользовались сервисом более 2 миллионов раз.

Данные в сервисе обновляются ежедневно.

Важно, что в ЕИС нотариата поступают не только первоначальные сведения о государственной регистрации смерти, но и все официальные изменения, которые вносятся в эту актовую запись, — рассказывают представители нотариата. — Речь может идти об исправлении опечаток, уточнении данных, например фамилии или даты рождения. Также это может быть аннулирование записи о смерти. Если это происходит, доверенность, выданная таким человеком, снова отображается как действующая.

Российский нотариат активно внедряет современные цифровые инструменты и создает надежные и технологичные сервисы, ориентированные на защиту прав граждан и бизнеса, подчеркивают эксперты. Реализация новой функции сервиса проверки доверенностей, которая является уникальным технологическим решением российского нотариата, — очередной шаг в этом направлении. При этом цифровые проекты нотариата создаются, поддерживаются и развиваются Федеральной нотариальной палатой исключительно за счет средств самого нотариата.

Любопытный факт: как показывает анализ зарубежной практики, аналогичных открытых сервисов, учитывающих факт смерти доверителя при проверке доверенности, на данный момент не существует.

источник: «Российская газета»