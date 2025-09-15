Важно: новое в порядке расчета госпошлины для долей в праве﻿

Как рассчитать госпошлину: Рассчитывается часть кадастровой стоимости, соответствующая доле: Кадастровая стоимость × Размер доли.
· Получившаяся сумма используется для определения размера госпошлины по стандартным ставкам.
Также, закон четко разделил размеры пошлин для разных видов регистрационных действий с договорами.
Установлены условия возврата средств:
— Не возвращается: Пошлина, уплаченная за ускоренную регистрацию (1 день), если произошло приостановление регистрационных действий.
— Возвращается 50%: Если ускоренная регистрация не была выполнена в срок по причинам, не связанным с приостановлением (например, технический сбой), или если заявитель сам подал заявление о прекращении регистрации.
Законодательством предусмотрены льготы для участников СВО:
— Лица, участвующие (участвовавшие) в СВО, а также обеспечивающие выполнение ее задач на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – полностью освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию прав на принадлежащую или приобретаемую недвижимость.
— За точными расчетами перед совершением юридически значимых действий рекомендую обращаться к специалистам МФЦ или напрямую в Севреестр.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Нотариальная палата Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Нотариальная палата Севастополя