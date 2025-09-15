Важно: новое в порядке расчета госпошлины для долей в праве﻿

Суть изменения: если госпошлина рассчитывается от кадастровой стоимости объекта (например, при купле-продаже), то для доли в праве берется не полная кадастровая стоимость, а только ее часть, пропорциональная размеру доли.

Как рассчитать госпошлину: Рассчитывается часть кадастровой стоимости, соответствующая доле: Кадастровая стоимость × Размер доли.

· Получившаяся сумма используется для определения размера госпошлины по стандартным ставкам.

Также, закон четко разделил размеры пошлин для разных видов регистрационных действий с договорами.

Установлены условия возврата средств:

— Не возвращается: Пошлина, уплаченная за ускоренную регистрацию (1 день), если произошло приостановление регистрационных действий.

— Возвращается 50%: Если ускоренная регистрация не была выполнена в срок по причинам, не связанным с приостановлением (например, технический сбой), или если заявитель сам подал заявление о прекращении регистрации.

Законодательством предусмотрены льготы для участников СВО:

— Лица, участвующие (участвовавшие) в СВО, а также обеспечивающие выполнение ее задач на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – полностью освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию прав на принадлежащую или приобретаемую недвижимость.

— За точными расчетами перед совершением юридически значимых действий рекомендую обращаться к специалистам МФЦ или напрямую в Севреестр.

источник: Нотариальная палата города Севастополя