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Важно: нужна помощь гуманитарной миссии Севастопольского благочиния
фото: Андрей Соболев ("Севастопольская газета")

Важно: нужна помощь гуманитарной миссии Севастопольского благочиния

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:29 10.07.2024

Гуманитарная миссия Севастопольского благочиния, отмечает «Севастопольская газета», ведет большую работу по жизнеобеспечению жителей областей, пострадавших в результате боевых действий. Дом престарелых в Херсонской области находится под их постоянной опекой. Добровольные пожертвования и помощь горожан помогают делать эту работу непрерывной и весомой.

Общественная организация «Соотечественники Севастополя» также не осталась в стороне от этой благородной и милосердной деятельности. Андрей Соболев передал на склад социального отдела Севастопольского благочиния наборы постельного белья, одеяла и полотенца для пенсионеров и инвалидов Херсонщины. В ближайшее время планируется организовать доставку мебели для обустройства помещений приюта.

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Список необходимых предметов быта еще большой, каждый неравнодушный севастополец сможет принять участие в этом важном деле.

Телефон руководителя социального отдела Севастопольского благочиния Виноградовой Екатерины Васильевны: +7 (978) 810-92-53. Актуальный перечень размещен в телеграм-чате благочиния.

Склад находится на ул.Шабалина, 19б — работает во все дни недели кроме вторника. Там нужны помощники для сбора посылок и погрузки благотворительной помощи.

источник: «Севастопольская газета»

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