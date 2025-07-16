Важно: одобрены налоговые льготы для бизнеса

Согласно поправкам, внесенным в Налоговый кодекс Российской Федерации, с целью стимулирования развития внутреннего туризма до конца 2030 года продлевается действие нулевой ставки НДС на услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, относящихся к объектам туристской индустрии. До поправок срок ее действия ограничивался 30 июня 2027 года.

Также, документ предусматривает повышение максимального порога доходов предприятий общественного питания, при котором они освобождаются от уплаты НДС, до 3 миллиардов рублей. Изменения вступают в действие через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Среди иных налоговых льгот ввели отдельную меру поддержки для организаций, передающих на безвозмездной основе имущество на нужды СВО, производящих работы и оказывающих услуги, в части снижения налоговой нагрузки по НДС и налогу на прибыль.

источник: пресс-служба администрации Феодосии