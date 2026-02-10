Важно: официальный домовой чат доступен через «Госуслуги Дом»

Жители многоквартирных домов получили удобный и надежный способ общения с управляющей организацией и соседями — официальный домовой чат в мессенджере MAX. Больше не нужно переключаться между разными приложениями: вся важная информация о вашем доме теперь сосредоточена в одном месте.
Чат администрируется вашей управляющей организацией и ссылка на него остается неизменной даже при смене УК — история переписки и участники сохраняются, а встроенный бот напомнит о сроках передачи показаний счетчиков и оплаты коммунальных услуг.
Как присоединиться к чату:
1. Откройте приложение «Госуслуги Дом».
2. Выберите свою квартиру (если у вас несколько объектов — чат будет соответствовать выбранному).
3. Нажмите на блок «Домовой чат – официальный чат вашего дома в MAX» → «Перейти в чат».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
