Важно: официальный домовой чат доступен через «Госуслуги Дом»

Жители многоквартирных домов получили удобный и надежный способ общения с управляющей организацией и соседями — официальный домовой чат в мессенджере MAX. Больше не нужно переключаться между разными приложениями: вся важная информация о вашем доме теперь сосредоточена в одном месте.

Чат администрируется вашей управляющей организацией и ссылка на него остается неизменной даже при смене УК — история переписки и участники сохраняются, а встроенный бот напомнит о сроках передачи показаний счетчиков и оплаты коммунальных услуг.

Как присоединиться к чату: