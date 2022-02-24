Важно! Оперативная информация о ситуации с транспортным сообщением в России, в связи с событиями на Донбассе

Оперативную информацию о ситуации с транспортным сообщением собирает сервис путешествий Туту.ру на этой странице: https://story.tutu.ru/srochnoe-voennaja-specoperacija-i-otmeny-aviarejsov/ и в телеграм-канале https://t.me/tutu_travel

Авиакомпании сейчас определяют правила и сроки возвратов-обменов по отменённым рейсам. Скорее всего, это будет означать либо возврат денег, либо обмен на другой рейс, либо возврат ваучером. Сначала авиакомпании обрабатывают вопросы с ближайшими вылетами, — отмечают в пресс-службе сервиса.

«Победа» уже автоматически оформляет возврат денег за билеты всем клиентам отмененных рейсов. Пресс-служба Utair сообщила, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета. S7 планирует возвращать деньги полностью за отмененные рейсы. Аэрофлот предложит пассажирам отменённых рейсов полный возврат денег или перебронирование на другие даты или маршруты. Информацию от других авиакомпаний специалисты сервиса путешествий Туту.ру .

Не все авиакомпании закрыли продажи на уже отменённые рейсы. Из-за специфики работы систем GDS это может занять до двух дней. В своих расписаниях мы закрыли продажи на такие рейсы вручную. Нашим клиентам мы сообщаем про закрытие аэропортов и отмененные рейсы, предлагаем альтернативы в виде поездов и автобусов. Уведомляем тех, чьи рейсы попал под отмены, что им делать, — подчёркивает специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Туту.ру Екатерин Сахарова.

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