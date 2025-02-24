Важно: оснований для приостановления регистрации прав на недвижимость станет больше

Если в ЕГРН нет сведений о местоположении границ участка, Росреестр приостановит госрегистрацию прав или кадастровый учет. Речь идет о случае, когда участок — предмет договора, на основании которого регистрируют либо ограничивают права, обременяют землю. Исключение — сервитут.

То же касается ситуации, когда на участке стоят здание, сооружение или объект незавершенного строительства (кроме линейного, в т.ч. недостроенного) и заявитель обратился за их кадастровым учетом либо госрегистрацией прав на них. Исключение — заявление подано из-за того, что здание, сооружение или объект незавершенного строительства перестали существовать.

Росреестр пояснил, что приостановит процедуру независимо от категории земли и вида ее разрешенного использования.

Ведомство среди прочего напомнило: проверить, указаны ли в ЕГРН границы участка, можно с помощью публичной кадастровой карты или выписки из данного реестра.

источник: КонсультантПлюс