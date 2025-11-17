Важно: открыт прием заявок на конкурс молодежных проектов Севастополя

Стартовал конкурс добровольческих (волонтерских) молодежных проектов и конкурс социальных молодежных проектов Севастополя. Он направлен на выявление и поддержку инициатив, способствующих повышению социальной активности молодежи, ее творческого и предпринимательского потенциала. Размер грантовой поддержки — 100, 150 и 200 тысяч рублей
Принять участие в конкурсе можно по следующим направлениям:
1. Добровольческий (волонтерский) проект:
— «Рождены помогать»: поддержка незащищенных слоев населения, помощь животным.
— «За ЗОЖ»: пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных проявлений среди молодежи.
— «Экодвиж»: улучшение городской среды, экологическое просвещение.
— «Вдохновлены искусством»: культурные инициативы, направленные на сохранение наследия.
— «Голос добра»: создание нового позитивного контента, обучение безопасной работе в Интернете.
— «Потомки героев»: историческая память, забота о ветеранах.
— «Вместе оберегаем»: проекты в сфере здравоохранения, призванные повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах.
— «Смелое сердце»: защита населения от ЧС, подготовка волонтеров-спасателей.
2. Социальный проект:
— «Я профессионал»: трудоустройство молодежи, развитие предпринимательской активности.
— «Я горжусь»: воспитание уважения к истории, национальной гордости.
— «Точки активности»: спорт, здоровый образ жизни, борьба с негативным влиянием на молодежь.
— «Я создаю»: творческая самореализация молодежи, популяризация искусства.
— «Точки доступа»: развитие молодежных медиа-ресурсов.
— «Я защищаю»: помощь молодежи и молодым семьям в сложных жизненных ситуациях.
— «Точки притяжения»: поддержка межкультурного диалога и развитие международного сотрудничества.
— «Точки развития»: привлечение молодежи к науке и технологиям.
Принять участие в конкурсе могут физические лица — граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие в Севастополе.
Заявки принимаются до 7 декабря включительно. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и заполнить специальную анкету по ссылке.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
