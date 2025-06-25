Важно: перенесены сроки оплаты за ЖКУ

По новым правилам, платёжные документы, на основании которых вносится плата за ЖКУ, будут предоставлять не позднее 5 числа. Ранее люди получали платёжки 1 числа. Оплатить жилищно-коммунальные услуги жильцы должны будут до 15 числа.

Благодаря поправкам, людям будет удобнее платить за жилищно-коммунальные услуги, заявил ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Многие граждане получают зарплаты 12 или 15 числа, им удобнее платить за ЖКУ после поступления средств. Колунов полагает, что перенос срока оплаты ЖКУ поможет избежать просрочек.

Согласно закону, через 210 дней после официального опубликования документа Федеральная служба судебных приставов начнёт размещать в ГИС ЖКХ сведения об исполнительных производствах, связанных с взысканием долгов за ЖКУ.

Закон начнёт действовать с 1 марта 2026 года.

источник: ЦИАН