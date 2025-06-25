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Важно: перенесены сроки оплаты за ЖКУ
фото: Photogenica

Важно: перенесены сроки оплаты за ЖКУ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:25 25.06.2025

Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг перенесут с 10 на 15 число месяца. Закон уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов. Поправки в Жилищный кодекс были приняты Госдумой 17 июня.

По новым правилам, платёжные документы, на основании которых вносится плата за ЖКУ, будут предоставлять не позднее 5 числа. Ранее люди получали платёжки 1 числа. Оплатить жилищно-коммунальные услуги жильцы должны будут до 15 числа.

Благодаря поправкам, людям будет удобнее платить за жилищно-коммунальные услуги, заявил ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Многие граждане получают зарплаты 12 или 15 числа, им удобнее платить за ЖКУ после поступления средств. Колунов полагает, что перенос срока оплаты ЖКУ поможет избежать просрочек.

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Согласно закону, через 210 дней после официального опубликования документа Федеральная служба судебных приставов начнёт размещать в ГИС ЖКХ сведения об исполнительных производствах, связанных с взысканием долгов за ЖКУ.

Закон начнёт действовать с 1 марта 2026 года.

источник: ЦИАН

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