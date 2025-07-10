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Важно: подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн﻿
фото: pikist.com

Важно: подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:41 10.07.2025

Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО, сообщило министерство обороны РФ.

Минобороны России совместно Минцифры России обеспечили техническую возможность мгновенно подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции для получения им положенных федеральных и региональных льгот, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически.

Мы делаем еще один шаг в проводимой работе – запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот, – отметил министр обороны Андрей Белоусов.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев подтвердил, что система готова, а срок обработки данных через нее будет сокращен от предусмотренных регламентом четырёх дней до нескольких секунд.

Мы проанализировали все меры поддержки на федеральном уровне и на уровне регионов и подготовили определённый план работ по их цифровой трансформации, – сказал Шадаев.

На сегодняшний день пользователями «Госуслуг» онлайн сформировано свыше 110 тысяч справок об участии в СВО на основе сведений базы данных Минобороны. Кроме того, в рамках стартовавшей 20 июня 2025 года приемной кампании в вузы и учреждения среднего профессионального образования для участников СВО и членов их семей на «Госуслугах» реализована возможность подать заявление онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки участника СВО — такой возможностью воспользовалось уже более 8 тысяч абитуриентов, — добавили в МО РФ.

источник: РИА Новости

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