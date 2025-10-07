Важно: поезд Москва – Симферополь поменяет маршрут на два дня и будет следовать до Керчи

Поезд дальнего следования Москва Симферополь временно меняет график движения. В октябре состав дважды будет следовать до станции в Керчи. Об этом предупредили в компании «Гранд Сервис Экспресс».
Поезд №28 отправлением из Москвы 19 и 26 октября проследует до Керчи вместо Симферополя. В обратную сторону – отправлением 20 и 27 октября – поезд отправится также из Керчи вместо Симферополя, – сказано в сообщении.
Продажи билетов на указанные рейсы откроются в ближайшее время. В Симферополь в эти дни будут курсировать другие поезда, уточнили в компании-перевозчике. Корректировка графика связана с ремонтными работами.
Ранее приостановленные продажи билетов на отдельные даты в конце октября на поезда №№7/8, 68, 92, 177/178, 328, 426 возобновлены. Продажи на поезд №316 будут открыты на днях, – также сообщили в компании.
Кроме того сообщалось, что в Крыму пригородные поезда с 29 сентября перешли на зимний график курсирования. Пассажирам пригородных поездов в Крыму при покупке билетов лучше рассчитываться наличными средствами из-за перебоев с интернетом.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: транспорт крыма