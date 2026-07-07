Важно: пожилые люди и инвалиды могут обрести заботу в приемной семье

В Севастополе реализуется мера «Приемная семья для пожилых и инвалидов». Она направлена на повышение качества жизни граждан старшего возраста и инвалидов, максимальное продление их пребывания в привычной социальной среде и укрепление традиций взаимопомощи.

В городе создана одна приемная семья. В настоящее время Центр формирует реестр лиц, которые хотели бы принять в свою семью пожилого человека или инвалида и реестр лиц, которые хотели бы попасть в приемную семью. Для приемной семьи установлено ежемесячное вознаграждение в размере 27 093 руб. за вычетом налога на доходы физических лиц, — поделился директор Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания Олег Белевич.

В постоянном уходе нуждаются одинокие или одиноко проживающие граждане:

женщины в возрасте 55 лет и старше;

мужчины — 60 лет и старше;

инвалиды старше 18 лет.

Принимающим может быть совершеннолетний дееспособный гражданин России, проживающий в Севастополе, не старше 70 лет.

За консультацией можно обратиться в Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания по адресу: улица Хрусталева, 27, кабинет № 1, телефон +7 (8692) 55-09-06.

источник: Правительство Севастополя

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