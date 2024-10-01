Важно: правила регистрации сделок с недвижимостью изменят

В закон «О государственной регистрации недвижимости» хотят внести поправки. Банки смогут заверять документы, которые нужны для регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учёта, не только электронной подписью уполномоченного лица, но и усиленной квалифицированной электронной подписью без указания должностного лица. Ожидается, что это упростит банкам оформление сделок с недвижимостью. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Поправки помогут банкам сократить расходы, связанные с оформлением электронных документов при выдаче ипотеки, говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, сократятся сроки госрегистрации прав и кадастрового учёта недвижимости.

Напомним, ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о дистанционном открытии эскроу-счетов. Открыть такой счёт можно будет без личного присутствия, при обязательной идентификации клиента.

источник: ЦИАН