фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Важно: предварительная запись — новые правила приема в МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:52 01.11.2025

С 1 ноября 2025 года жители города смогут посещать отделения МФЦ по предварительной записи.

С 1 октября мы работали в тестовом режиме, проводили анализ работы по предварительной записи и пришли к выводу, что такая форма обслуживания позволит сократить время пребывания заявителей в МФЦ, сохранив при этом объем принимаемых дел. Отметим, что в МФЦ ежедневно выдается более 650 талонов предварительной записи на последующие дни — более чем на 800 дел. Порядка 500 талонов выдается в предварительную очередь на текущий день, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора МФЦ Севастополя Юрия Громяк.

Статистика приема за 30 октября показала, что по всей сети МФЦ принято 1393 заявления от юридических и физических лиц, выдано около 900 результатов оказания услуг, проведено 186 консультаций.

Севастопольцы могут получить талон предварительной записи следующими способами:

  •  по номерам Центра телефонного обслуживания: 122 (добавочный 5 — звонок бесплатный) и 41-71-00;
  • на портале mfc92.ru в разделе «Предварительная запись» с помощью авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА);
  • в терминалах электронной очереди во всех отделениях МФЦ.
Изменения правил не распространяются на следующие категории обращений:

  • льготные категории граждан;
  • получение готовых документов;
  • подача дополнительных документов по кадастровому учету и регистрации недвижимости;
  • подтверждение учетной записи на Госуслугах;
  • очная идентификация для получения УКЭП в приложении «Госключ»;
  • получение результата оказания услуги с портала Госуслуг.

В случае если вы обнаружили, что доступ к вашей учетной записи заблокирован, необходимо незамедлительно принять меры для восстановления доступа. Можно обратиться лично в отделение МФЦ или иной центр обслуживания — для этого понадобится оригинал паспорта, СНИЛС и телефон.

Если по какой-то причине не удалось восстановить пароль через МФЦ (например, закончился рабочий день или был выходной), то восстановить доступ можно самостоятельно на портале Госуслуг — по номеру телефона, привязанному к личному кабинету, или через электронную почту, — прокомментировал Юрий Громяк.

Если самостоятельно восстановить пароль не удается, необходимо позвонить в службу технической поддержки портала Госуслуг по телефону 8 (800) 100-70-10.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

