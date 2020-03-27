ВАЖНО: прием в налоговых инспекциях Севастополя приостановлен

В УФНС России в Севастополе сообщили: во исполнение поручения Правительства Российской Федерации в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Федеральной налоговой службой России принято решение закрыть для посещений районные налоговые инспекции для посетителей с 30 марта по 3 апреля.

Прием и обслуживание налогоплательщиков после 3 апреля 2020 будет осуществляться по предварительной записи через сервис «Запись на прием в инспекцию» до особого распоряжения. Сдержать пандемию можно только совместными усилиями, избежав скопления людей и возможного распространения инфекции. Берегите себя, оставайтесь дома! — отмечают в пресс-службе ведомства.