Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Важно: противоэпизоотические мероприятия в Севастополе. График
актуально в республике
Важно: противоэпизоотические мероприятия в Севастополе. График
фото: pikist.com

Важно: противоэпизоотические мероприятия в Севастополе. График

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:12 13.09.2024

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий:

16.09.2024

— с 10:00 до 16:00 будет проводиться отбор проб крови мелкого рогатого скота для исследования на блютанг, бруцеллез, ящур, диагностические исследования на туберкулез (туберкулинизация) в селах Фронтовое, Пироговка, Верхнесадовое, Камышлы, в поселках Дальнее (ВИР), Симиренко, Горный, Октябрьский, Водоканал.

17.09.2024

— с 10:00 до 16:00 будет проводиться отбор проб крови мелкого рогатого скота для исследования на блютанг, бруцеллез, ящур, диагностические исследования на туберкулез (туберкулинизация) в селах Сахарная головка, Флотское, г. Балаклава, в районах 5,7, 10 км Балаклавского и Монастырского шоссе, в поселке Максимова дача.

18.09.2024

— с 10:00 до 16:00 будет проводиться диагностические исследования мелкого рогатого скота на туберкулез (учет реакции), вакцинация против сибирской язвы в селах селах Фронтовое, Пироговка, Верхнесадовое, Камышлы, в поселках Дальнее (ВИР), Симиренко, Горный, Октябрьский, Водоканал.

19.09.2024

— с 10:00 до 16:00 будет проводиться диагностические исследования мелкого рогатого скота на туберкулез (учет реакции), вакцинация против сибирской язвы в селах Сахарная головка, Флотское, г. Балаклава, в районах 5,7, 10 км Балаклавского и Монастырского шоссе, в поселке Максимова дача.

Узнайте больше:  Победитель голосования и кандидат на участие во Всероссийском конкурсе котохранителей – Дымка из Херсонеса

21.09.2024

— с 10:00 до 12:00 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе:

1) на перекрестке ул. Арсенальная и ул. Муромская;

2) на перекрестке ул. Костромская и ул. Муромская;

3) на перекрестке ул. Актюбинская и ул. Акмолинская;

4) на перекрёстке ул. Фильченкова и ул. Кронштадская.

— с 12:30 до 14:30 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе:

1) ул. Муромская (в районе дома 110);

2) ул. Горпищенко, 59 (на площадке возле супермаркета «ПУД»);

3) ул. Коли Пищенко (около почтового отделения);

4) на перекрестке ул. Ореховая и ул. Силантьева.

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: животные в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
животные в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.