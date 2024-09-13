Важно: противоэпизоотические мероприятия в Севастополе. График

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий:
16.09.2024
— с 10:00 до 16:00 будет проводиться отбор проб крови мелкого рогатого скота для исследования на блютанг, бруцеллез, ящур, диагностические исследования на туберкулез (туберкулинизация) в селах Фронтовое, Пироговка, Верхнесадовое, Камышлы, в поселках Дальнее (ВИР), Симиренко, Горный, Октябрьский, Водоканал.
17.09.2024
— с 10:00 до 16:00 будет проводиться отбор проб крови мелкого рогатого скота для исследования на блютанг, бруцеллез, ящур, диагностические исследования на туберкулез (туберкулинизация) в селах Сахарная головка, Флотское, г. Балаклава, в районах 5,7, 10 км Балаклавского и Монастырского шоссе, в поселке Максимова дача.
18.09.2024
— с 10:00 до 16:00 будет проводиться диагностические исследования мелкого рогатого скота на туберкулез (учет реакции), вакцинация против сибирской язвы в селах селах Фронтовое, Пироговка, Верхнесадовое, Камышлы, в поселках Дальнее (ВИР), Симиренко, Горный, Октябрьский, Водоканал.
19.09.2024
— с 10:00 до 16:00 будет проводиться диагностические исследования мелкого рогатого скота на туберкулез (учет реакции), вакцинация против сибирской язвы в селах Сахарная головка, Флотское, г. Балаклава, в районах 5,7, 10 км Балаклавского и Монастырского шоссе, в поселке Максимова дача.
21.09.2024
— с 10:00 до 12:00 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе:
1) на перекрестке ул. Арсенальная и ул. Муромская;
2) на перекрестке ул. Костромская и ул. Муромская;
3) на перекрестке ул. Актюбинская и ул. Акмолинская;
4) на перекрёстке ул. Фильченкова и ул. Кронштадская.
— с 12:30 до 14:30 будет проводиться вакцинация собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе:
1) ул. Муромская (в районе дома 110);
2) ул. Горпищенко, 59 (на площадке возле супермаркета «ПУД»);
3) ул. Коли Пищенко (около почтового отделения);
4) на перекрестке ул. Ореховая и ул. Силантьева.
Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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