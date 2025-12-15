Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Важно: расширен круг лиц, полностью освобожденных от регионального нотариального тарифа﻿
Новости Республики

Важно: расширен круг лиц, полностью освобожденных от регионального нотариального тарифа﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:10 15.12.2025

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 1 декабря 2025 г. N 326 “О внесении изменения в пункт 1 перечня льгот, применяемых к региональным тарифам, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 12.09.2023 № 253” (документ не вступил в силу).

Зарегистрировано 8 Декабря 2025 г. Регистрационный N 84486.

От регионального нотариального тарифа освобождены на 100% граждане России, постоянно проживавшие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 24 февраля 2022 г. и зарегистрированные по месту жительства на этих территориях, при удостоверении доверенности на представление интересов граждан в судах, а также при выдаче одного дубликата нотариального документа, который хранится у нотариуса, ведущего деятельность в этих регионах.

Узнайте больше:  Росреестр разъяснил применение положений пункта 49 Порядка предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН﻿

источник: Нотариальная палата города Севастополя

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.