Важно: расширен круг лиц, полностью освобожденных от регионального нотариального тарифа﻿

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 1 декабря 2025 г. N 326 “О внесении изменения в пункт 1 перечня льгот, применяемых к региональным тарифам, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 12.09.2023 № 253” (документ не вступил в силу).

Зарегистрировано 8 Декабря 2025 г. Регистрационный N 84486.

От регионального нотариального тарифа освобождены на 100% граждане России, постоянно проживавшие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 24 февраля 2022 г. и зарегистрированные по месту жительства на этих территориях, при удостоверении доверенности на представление интересов граждан в судах, а также при выдаче одного дубликата нотариального документа, который хранится у нотариуса, ведущего деятельность в этих регионах.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

