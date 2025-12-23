Важно: расширились возможности для записи к нотариусу﻿

В Федеральной нотариальной палате сообщили о росте количества нотариальных действий, доступных для записи через Госуслуги.

В перечень добавлено 38 новых жизненных ситуаций. Всего на данный момент пользователи портала могут записаться к нотариусам для решения 115 различных вопросов». Вместе с тем реализовано важное обновление: если раньше запланировать визит к нотариусу через Госуслуги могли только физические лица, то теперь такой опцией могут воспользоваться также индивидуальные предприниматели, юридические лица и их представители.

С весны 2023 года на Госуслугах для записи к нотариусу были доступны такие востребованные нотариальные действия, как, например, удостоверение сделок, доверенностей и завещаний, открытие наследственных дел, оформление согласия супруга на сделку и другие, — рассказывают в нотариате. — В декабре 2025 года к ним добавилось еще 38 различных сценариев: внесение средств на депозит нотариуса для исполнения обязательств и расчета по сделкам, удостоверение различных фактов, заключение медиативных соглашений, договоры поручительства и так далее.