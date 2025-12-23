Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Важно: расширились возможности для записи к нотариусу﻿
Новости Республики

Важно: расширились возможности для записи к нотариусу﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:56 23.12.2025

В Федеральной нотариальной палате сообщили о росте количества нотариальных действий, доступных для записи через Госуслуги.

В перечень добавлено 38 новых жизненных ситуаций. Всего на данный момент пользователи портала могут записаться к нотариусам для решения 115 различных вопросов». Вместе с тем реализовано важное обновление: если раньше запланировать визит к нотариусу через Госуслуги могли только физические лица, то теперь такой опцией могут воспользоваться также индивидуальные предприниматели, юридические лица и их представители.

С весны 2023 года на Госуслугах для записи к нотариусу были доступны такие востребованные нотариальные действия, как, например, удостоверение сделок, доверенностей и завещаний, открытие наследственных дел, оформление согласия супруга на сделку и другие, — рассказывают в нотариате. — В декабре 2025 года к ним добавилось еще 38 различных сценариев: внесение средств на депозит нотариуса для исполнения обязательств и расчета по сделкам, удостоверение различных фактов, заключение медиативных соглашений, договоры поручительства и так далее.

Как и прежде, на Госуслугах можно выбрать ближайшего нотариуса и удобное время визита, узнать перечень документов, необходимых для совершения конкретного нотариального действия, заранее направить их сканы нотариусу на проверку, чтобы сократить время пребывания в конторе. После совершения нотариального действия через личный кабинет на портале можно получить итоговый документ от нотариуса в цифровом виде.

Узнайте больше:  Суд признал действительной сделку по продаже квартиры, совершенную под влиянием мошенников﻿

источник: «Российская газета»

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.