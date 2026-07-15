Важно: режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство

Аналогичную ситуацию малый бизнес переживал во время ковида, когда объявлялся простой и сотрудников отправляли в отпуск за свой счет. Однако не все понимают, как это правильно это делать. Если объявляется простой, то это не значит, что людей надо просто распустить и забыть о выплатах в соответствии с законодательством, — отметила эксперт.

Она отметила, что некоторые предприниматели начинают склонять сотрудников к увольнению, либо отпуску за свой счет, а это является нарушением.

Чтобы предотвратить подобные случаи 23 июля палата проведет информационный семинар для бизнес-сообщества, на котором будут озвучены вопросы соблюдения норм трудового законодательства. На мероприятие приглашены представители Минтруда и Минэкономразвития Крыма, а также Федерация независимых профсоюзов.

Если правильно подойти к нормам трудового кодекса, можно не только соблюсти законодательство, но и сократить налоговую нагрузку, резюмировала Светлана Зайцева.

источник: РИА Новости Крым