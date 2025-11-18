Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно: риелторы создали штаб по защите покупателей недвижимости
Новости Республики
Важно: риелторы создали штаб по защите покупателей недвижимости
иллюстрация: Andrii Yalanskyi / Shutterstock.com

Важно: риелторы создали штаб по защите покупателей недвижимости

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:05 18.11.2025

В России появился штаб по защите добросовестных покупателей жилья. Оперативный штаб по защите покупателей недвижимости и противодействию мошенничеству был создан Российской гильдией риелторов.

Штаб будет собирать обращения от пострадавших граждан и их представителей, а также займётся анализом практики и подготовкой предложений по решению этой проблемы. Также в Российской гильдии риелторов будет работать единый канал сбора обращений. Люди, столкнувшиеся с мошенничеством, смогут направлять обращения по горячей линии. Их будут рассматривать на рабочих консультациях, встречах с юристами, адвокатами, нотариусами, представителями власти и правоохранительных органов.

В некоторых регионах растёт число рост случаев, когда люди продают недвижимость под влиянием мошенников, а после получения денег оспаривают сделки, чтобы вернуть отчуждённое жилье. В итоге пострадавшими становятся добросовестные покупатели, при этом банки, нотариусы, страховые компании несут финансовые и репутационные потери.

Узнайте больше:  "Сигнал мёртвой руки": после нового взрыва на Солнце к Земле пришли потоки плазмы

Ожидается, что создание оперативного штаба по защите добросовестных покупателей поможет выявить типичные сценарии и ключевые риски, найти точки уязвимости сделок с недвижимостью. В РГР считают своей главной задачей передать участникам рынка и депутатам предложения по защите покупателей и снижению рисков. В объединении нацелены на восстановление справедливости и обеспечение единообразного толкования законодательных норм права.

Единый канал сбора обращений по горячей линии запустили 18 ноября, говорится в пресс-релизе РГР. Направить обращение можно по телефону +79221094329 либо по электронной почте director @rgr.ru.

источник: ЦИАН

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.