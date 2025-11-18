Важно: риелторы создали штаб по защите покупателей недвижимости

Штаб будет собирать обращения от пострадавших граждан и их представителей, а также займётся анализом практики и подготовкой предложений по решению этой проблемы. Также в Российской гильдии риелторов будет работать единый канал сбора обращений. Люди, столкнувшиеся с мошенничеством, смогут направлять обращения по горячей линии. Их будут рассматривать на рабочих консультациях, встречах с юристами, адвокатами, нотариусами, представителями власти и правоохранительных органов.

В некоторых регионах растёт число рост случаев, когда люди продают недвижимость под влиянием мошенников, а после получения денег оспаривают сделки, чтобы вернуть отчуждённое жилье. В итоге пострадавшими становятся добросовестные покупатели, при этом банки, нотариусы, страховые компании несут финансовые и репутационные потери.

Ожидается, что создание оперативного штаба по защите добросовестных покупателей поможет выявить типичные сценарии и ключевые риски, найти точки уязвимости сделок с недвижимостью. В РГР считают своей главной задачей передать участникам рынка и депутатам предложения по защите покупателей и снижению рисков. В объединении нацелены на восстановление справедливости и обеспечение единообразного толкования законодательных норм права.

Единый канал сбора обращений по горячей линии запустили 18 ноября, говорится в пресс-релизе РГР. Направить обращение можно по телефону +79221094329 либо по электронной почте director @rgr.ru.

