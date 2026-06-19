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Важно: россиян 1 августа ожидает перерасчет пенсий
источник: © Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Важно: россиян 1 августа ожидает перерасчет пенсий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:06 19.06.2026

Ближайший ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам в сторону увеличения произведут 1 августа. Об этом сообщил ТАСС 17 июня.

Как ранее отмечала в беседе с агентством профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова, с 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий, а с 1 октября — их индексация военным пенсионерам.

Индексацию страховых пенсий, в частности для работающих пенсионеров, уже производили с 1 января — тогда их повысили на 7,6%. В последующем ее будут проводить по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля.

Ранее Минтруд предложил с 1 января 2027 году назначать страховую пенсию по старости в беззаявительном порядке. Как пояснил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, сейчас для назначения пенсии по старости необходимо подать заявление в Социальный фонд — непосредственно в самом учреждении либо через «Госуслуги» и МФЦ.

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Это, по словам депутата, создает лишние бюрократические препоны. Новый подход предусматривает назначение страховой пенсии по старости автоматически после возникновения такого права, отметил Чаплин.

источник: «Парламентская газета» 

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