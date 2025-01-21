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Важно! С 1 марта вводятся новые правила госрегистрации недвижимости для юридических лиц

Важно! С 1 марта вводятся новые правила госрегистрации недвижимости для юридических лиц

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 14:07 21.01.2025

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предпринимательской деятельности внесены изменения в законодательство о государственной регистрации недвижимости.

В частности, Федеральным законом от 26 декабря 2024 года № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреплены новые правила госрегистрации недвижимости, предусматривающие, что заявления юридических лиц о кадастровом учете и государственной регистрации с прилагаемыми к ним документами по общему правилу должны представляться в регистрирующий орган исключительно в электронной форме.

Способы подачи электронных документов:

  • через портал Госуслуг;
  • через личный кабинет на сайте Росреестра;
  • другими способами, предусмотренными п. 2 ч. 1 ст. 18 Закона о госрегистрации недвижимости.

Данное правило вступит в силу 1 марта.

Исключением являются случаи, когда стороной сделки, подлежащей государственной регистрации, или сделки, на основании которой регистрируется соответствующее право (ограничение или обременение), является физическое лицо. Однако при регистрации права собственности участника долевого строительства на объект строительства электронный формат взаимодействия застройщиков с регистрирующим органом будет обязательным независимо от субъектного состава сделки. Кроме того, закреплена обязанность застройщика по обеспечению регистрации права собственности дольщиков на переданные им объекты.

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Обращаю внимание, что возможность подачи в регистрирующий орган заявления на бумажном носителе сохранится до 1 января 2026 г. за рядом юридических лиц: крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, садоводческими и огородническими товариществами, гаражными, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья.

Также установлено, что юридическое лицо вправе подать документы в регистрирующий орган на бумажном носителе при наличии временной технической невозможности обращения в электронной форме.

Подробнее с положениями Федерального закона можно ознакомиться по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412260014.

источник: пресс-служба администрации г. Судак

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