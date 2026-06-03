Важно: с 15 июня проезд на площадь 1-го Мая будет только для резидентов Балаклавы

В число резидентов входят те, кто проживает на улицах 9 Мая, 7 Ноября, Башенная, Кирова, Герасима Рубцова, Калича, Куприна и набережной Назукина, а также сотрудники государственных учреждений, сферы услуг и владельцы маломерных судов.

Ограничения будут действовать до 1 сентября. Мера вводится в связи с активными работами по строительству Яхтенной марины на набережной Назукина и движением там строительной техники, а также в связи со строительством напорного коллектора для КОС «Южный».

Въезд будет осуществляться по пропускам резидентов. Их начнут выдавать уже 3 июня на двух КПП ПАО «Мостотрест» по адресам: площадь 1-го Мая и улица Калича, 18. Разрешения для въезда в зону ограничения движения будут выдаваться с 7:00 до 19:00 ежедневно.

Выдача пропусков будет организована и в администрации Балаклавского муниципального округа по адресу: улица Новикова, 1 (4 этаж).

Мы будем выдавать пропуски государственным учреждениям, находящимся в зоне ограничений, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. По примеру прошлого года ожидаем, что к нам будут обращаться и сотрудники гостевых домов. Им мы будем выдавать пропуски в зависимости наличия парковочных мест, которые находятся на их территории. Хочу подчеркнуть, что от предприятий, учреждений и организаций мы ждем официальные письма с перечнем сотрудников и их транспортных средств, которым необходимо будет выдать пропуски, — рассказала заместитель главы Балаклавского ВМО Юлия Липовка.

Для того, чтобы получить пропуск, необходимо взять с собой паспорт, где есть отметка о регистрации в зоне ограничений, договор аренды или иные документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, находящуюся в зоне действия ограничений. Также понадобятся документы на транспортное средство.

На подъезде к площади 1-го Мая будут выставлены регулировщики.

Беспрепятственно сможет проезжать спецтранспорт, а туристические автобусы и такси — для посадки и высадки пассажиров. Родители детей, которые посещают детский сад № 17, смогут проезжать, чтобы подвозить и забирать детей.

Места общественного питания и магазины продолжат беспрепятственно получать продукцию. Водители смогут проезжать по накладным.

Проезд сотрудников суда, прокуратуры и Следственного комитета будет осуществляться по служебным удостоверениям.

Остальные автомобилисты могут оставить свой транспорт на перехватывающей парковке на улице Строительной. Оттуда доехать на набережную можно на регулярном автобусном маршруте № 27. Кроме того, на время ограничений, от перехватывающей парковки на улице Строительной будет запущен временный маршрут № 32-Э.

Дополнительную парковку до 15 июня организует ПАО «Мостотрест» по улице Новикова, между домами 10-Г и 8.

Посмотреть расписание автобусов можно будет по ссылке: https://sevdortrans.ru/bus/

Такие меры мы уже вводили в прошлый летний сезон по поручению губернатора Михаила Развожаева. Это давало свои результаты. Тогда мы активно проводили мониторинг работы общественного транспорта. После того, как мы ввели ограничения, отклонения в работе общественного транспорта только в первые дни сократились с 30 минут до 10. Прогнозируем, что и в этот летний сезон, несмотря на активные строительные работы, центр Балаклавы будет доступен для всех желающих без заторовых ситуаций, — рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Консультацию по вопросам выдачи пропусков для резидентов можно получить по телефону Балаклавского муниципалитета: 63-00-85.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя