Важно: с 2025 года расширяются налоговые меры поддержки семей с детьми

С 1 января 2025 года Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ увеличится стандартный налоговый вычет на второго, третьего и каждого последующего ребенка. Кроме того, повышена предельная граница доходов, при достижении которой указанные вычеты не предоставляются.

На второго ребенка размер вычета составит 2 800 рублей (вместо 1 400 рублей, который действует в настоящее время), на третьего и каждого последующего – 6 тысяч рублей (вместо 3 тысяч рублей). Также с 6 тысяч рублей до 12 тысяч рублей увеличен вычет опекунам, попечителям, приёмным родителям на каждого ребенка, если несовершеннолетний ребенок является инвалидом.

Предельный доход для предоставления этих вычетов в 2025 году также увеличен: он составит 450 тысяч рублей вместо 350 тысяч рублей, который действует в текущем году.

Стандартный налоговый вычет на детей предоставляется налоговым агентом (работодателем налогоплательщика) автоматически при наличии соответствующих сведений. Если налогоплательщик впервые получает такой вычет, то предоставляет документы, подтверждающие право на него, работодателю. Ежегодно такое заявление направлять не требуется.

Следует отметить, что если в течение года стандартные налоговые вычеты были предоставлены налогоплательщику одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем предусмотрено законодательством, то по окончании года налоговые органы произведут перерасчет. Соответствующая сумма НДФЛ будет включена в налоговое уведомление.

Также для поддержки семей с детьми принят Федеральный закон от 13.07. 2024 № 179-ФЗ , который позволяет семьям с двумя и более детьми получить дополнительную выплату, полученную путем перерасчета ставки налога на доходы физических лиц, который уплачивался родителями.

Суть законодательных изменений сводится к тому, что граждане нашей страны, получающие невысокий доход и имеющие двух и более детей, смогут получить от государства дополнительную выплату в виде 7-процентного НДФЛ с доходов за предыдущий год.

Заниматься назначением и выплатой поручено Социальному фонду. Впервые обратиться за новой выплатой можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года. Сумма возврата будет рассчитана исходя из суммы уплаченного налога на доходы физических лиц за 2025 год.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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