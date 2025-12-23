Прямо сейчас:
Важно: с нового года меняются правила зачета и возврата налогов с ЕНС

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 13:23 23.12.2025

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ предусматривает корректировку положений статей 78 и 79 Налогового кодекса РФ, которые посвящены зачету и возврату сумм, отражаемых на едином налоговом счете (ЕНС).

Изменения затрагивают порядок направления положительного сальдо ЕНС на уплату налогов за других лиц.

Прямо указывается на возможность частичного зачета. Если сальдо ЕНС недостаточно для проведения зачета на отраженную в заявлении сумму, он будет проведен частично, то есть в пределах имеющегося положительного сальдо ЕНС.

Кроме того, в статье 79 НК РФ закрепляется правило, согласно которому суммы, перечисленные в порядке зачета на ЕНС другого лица в отсутствие у него обязанности по уплате налогов, возврату не подлежат.

Отметим, что если такая оплата проходила не в порядке зачета, а путем прямого перечисления денег на ЕНС третьего лица, то деньги будут возвращены непосредственно плательщику на тот счет, с которого они поступили.

Вышеперечисленные изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Также произойдут изменения по операциям с суммами, поступившими на ЕНС в счет погашения ущерба, причиненного бюджету в результате преступлений, связанных с неуплатой налогов. Эти суммы не подлежат зачету или возврату. Эти правила вступят в силу уже с 1 января 2026 года.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

