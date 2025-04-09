Важно: севастопольцы могут заказать на госуслугах единую справку обо всех выплатах СФР

Получить сведения обо всех выплатах по линии Отделения Социального фонда России по Севастополю стало проще, благодаря новой функции на портале Госуслуги. Теперь севастопольцы могут заказать справку за выбранный период сразу в одном документе. Для этого необходимо зайти в раздел «Ведомства» и выбрать рубрику «СФР» — «Справка о всех выплатах СФР».

Такой документ может понадобиться для оформления кредита в банке, визы за границу, в военкомат, для предоставления сведений о размере пенсий и социальных выплат, при заполнении сведений о доходах в налоговую и пр.

Справку можно заказать и в клиентских службах Отделения. Наши сотрудники всегда готовы оказать помощь в подаче заявления в электронном виде на госуслугах. Для этого заявителю будет нужна подтвержденная учетная запись, — уточнила управляющий Отделением Социального фонда России по Севастополю Елена Гайворонская.

Документ можно сформировать за период от одного месяца до нескольких лет. Срок оказания услуги — 10 рабочих дней. Готовая справка направляется в личный кабинет в формате PDF. Она имеет такую же юридическую силу, как и бумажная справка, полученная в региональном Отделении СФР.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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