Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Социальная сфера РК | В Севастополе осуществляют денежные выплаты семьям с детьми
Новости Республики
В Севастополе осуществляют денежные выплаты семьям с детьми
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе осуществляют денежные выплаты семьям с детьми

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 14:52 29.09.2025

На аппаратном совещании Правительства Севастополя обсудили вопрос предоставления единовременной денежной выплаты семьям, проживающим на территории города и имеющим несовершеннолетних детей.

По информации директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, на сегодняшний день поступили заявления на 79 692 детей.

На утро текущего дня выплаты уже произведены в отношении 73 713 детей на общую сумму 368,5 млн рублей. Сегодня в работу переданы заявления на 3 480 детей на сумму 17,4 млн рублей. Таким образом, к концу дня общее количество детей, получивших выплату, достигнет 77 193 человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Сулягину.

В настоящий момент в работе остаются около 2,5 тыс. заявлений. Из них:

Узнайте больше:  Симферополь: упрощенный порядок получения компенсации за школьную форму для многодетных семей
  •  526 детей – возвраты банков, которые находятся на повторной обработке;
  •  527 детей – заявления, требующие ручной проверки;
  •  1 275 детей – новые обращения, поступившие за последние дни.

Благодаря первичной отработке до 85% заявлений будут рассмотрены в ближайшие сутки – либо переданы на выплату, либо возвращены для уточнения. Все заявки, поданные до 1 октября 2025 года, будут рассмотрены в полном объеме.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x