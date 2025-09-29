В Севастополе осуществляют денежные выплаты семьям с детьми

На аппаратном совещании Правительства Севастополя обсудили вопрос предоставления единовременной денежной выплаты семьям, проживающим на территории города и имеющим несовершеннолетних детей.
По информации директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, на сегодняшний день поступили заявления на 79 692 детей.
На утро текущего дня выплаты уже произведены в отношении 73 713 детей на общую сумму 368,5 млн рублей. Сегодня в работу переданы заявления на 3 480 детей на сумму 17,4 млн рублей. Таким образом, к концу дня общее количество детей, получивших выплату, достигнет 77 193 человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Сулягину.
В настоящий момент в работе остаются около 2,5 тыс. заявлений. Из них:
- 526 детей – возвраты банков, которые находятся на повторной обработке;
- 527 детей – заявления, требующие ручной проверки;
- 1 275 детей – новые обращения, поступившие за последние дни.
Благодаря первичной отработке до 85% заявлений будут рассмотрены в ближайшие сутки – либо переданы на выплату, либо возвращены для уточнения. Все заявки, поданные до 1 октября 2025 года, будут рассмотрены в полном объеме.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: социальная служба Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: социальная служба Крыма и Севастополя