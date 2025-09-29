В Севастополе осуществляют денежные выплаты семьям с детьми

На аппаратном совещании Правительства Севастополя обсудили вопрос предоставления единовременной денежной выплаты семьям, проживающим на территории города и имеющим несовершеннолетних детей.

По информации директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, на сегодняшний день поступили заявления на 79 692 детей.

На утро текущего дня выплаты уже произведены в отношении 73 713 детей на общую сумму 368,5 млн рублей. Сегодня в работу переданы заявления на 3 480 детей на сумму 17,4 млн рублей. Таким образом, к концу дня общее количество детей, получивших выплату, достигнет 77 193 человек, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Сулягину.

В настоящий момент в работе остаются около 2,5 тыс. заявлений. Из них: